Ang Kabuuang Eclipse ng 2024: Isang Nakamamanghang Astronomical na Kaganapan sa Erie, Pennsylvania

Ang kabuuang eclipse ng 2024 ay isang pambihirang astronomical phenomenon na bibihagin ang rehiyon at mag-aalok ng minsan-sa-isang-buhay na karanasan. Habang masasaksihan ng lugar ng Pittsburgh ang isang bahagyang eclipse, ang mga nagnanais na isawsaw ang kanilang sarili sa kumpletong kadiliman ay nais na makipagsapalaran sa hilaga sa I-79 hanggang Erie, Pennsylvania. Bilang ang tanging pangunahing lungsod sa Pennsylvania sa landas ng kabuuan, ang Erie ay naghahanda para sa isang napakalaking pagdagsa ng mga bisita mula 65,000 hanggang 250,000 katao.

Para ma-accommodate ang pagdagsa ng mga turista, sold out na ang iba't ibang accommodation sa Erie gaya ng mga hotel, bed and breakfast, at campground. Ang lungsod ay tinatanggap ang eclipse weekend sa pamamagitan ng pag-aayos ng isang hanay ng mga kaganapan. Ang Erie Maritime Museum, Lake Erie wine country, at ang Lake Erie Speedway ay nagpaplano ng mga aktibidad upang ipagdiwang ang celestial na kaganapang ito.

Itinatampok ni Chris Temple, kinatawan ng VisitErie.com, na ang mga party sa parking lot at mga pagtitipon sa rooftop ay mag-aalok ng walang kapantay na mga pagkakataon upang masaksihan ang paglipat mula araw hanggang gabi. Binibigyang-diin ng Temple ang kahalagahan ng pagpaplano nang maaga at inirerekomenda ang paggawa ng mga kaayusan nang maaga upang matiyak ang tuluy-tuloy na karanasan para sa mga pamilya.

Sa panahon ng eclipse, na magaganap sa Lunes, Abril 8, 2023, ang kabuuang kadiliman ay tatagal ng tatlong minuto at 40 segundo. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga driver, maglalagay ng mga karatula sa kahabaan ng I-79 at I-90 upang bigyan ng babala ang biglaang pagdilim at mabawasan ang mga posibleng aksidente.

Gumawa si Erie ng isang nakatuong website, na nagbibigay ng komprehensibong impormasyon at mga mapagkukunan para sa mga interesado sa eclipse, kabilang ang mga pagpipilian sa tirahan. Ang celestial event na ito ay nag-aalok ng isang pambihirang pagkakataon para sa mga tao na pagmasdan ang mga bituin at humanga sa mga kababalaghan ng uniberso.

Pinagmulan: KDKA Without URL