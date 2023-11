Bagong Pagtuklas: Rare Battle Between Sea Lion and Octopus Captured on Camera

By

Si Lindsay Bryant, isang masugid na manlalangoy sa Karagatang Pasipiko sa Nanaimo, ay nagulat sa kanyang kamakailang pagbisita sa kanyang karaniwang swimming spot. Tanghali pa lamang noong ika-16 ng Nobyembre nang makita niya ang isang sea lion na nakikipagpunyagi sa tubig. Naintriga, kinuha niya ang kanyang telepono para i-record ang nangyayari.

Habang nag-zoom in siya gamit ang kanyang camera, napagtanto ni Bryant na nasasaksihan niya ang isang bagay na talagang hindi pangkaraniwang - isang labanan sa pagitan ng isang sea lion at isang octopus. "Ako ay lubos na nagulat," sabi niya. “Sobrang astig na ganyan ang nangyayari. Medyo maayos na nakuhanan ko iyon.”

Ang kapana-panabik na palitan ay naganap sa loob ng halos limang matinding minuto, kung saan si Bryant ang tanging saksi sa pambihirang engkuwentro na ito. "Nagulat ako dahil hindi pa ako nakakita ng octopus sa ligaw, lalo pa sa pakikipaglaban sa isang sea lion," dagdag niya. Ang kanyang pagtatasa sa sitwasyon ay ang sea lion ang lumitaw bilang ang nanalo, bagama't malinaw na kailangan nitong gumawa ng ilang pagsisikap upang matiyak ang pagkain nito.

Ang Marine zoologist na si Anna Hall, nang makita ang larawan ni Bryant, ay nagpahayag ng kanyang pagkagulat at pananabik. Habang ang mga sea lion ay nangangaso ng mga octopus, napakabihirang masaksihan ang gayong labanan sa ibabaw ng tubig. Pinuri ni Hall ang pagkuha kay Bryant bilang isang "nakamamanghang larawan" at nabanggit na hindi pa siya nakatagpo ng katulad na senaryo sa panahon ng kanyang malawak na karanasan sa tubig.

Para kay Bryant, ang kahanga-hangang larawan at video na ito ay mananatili sa isang espesyal na lugar sa kanyang koleksyon. Ito ay tunay na minsan-sa-buhay na pagkakataon. Ang kanyang pagtatagpo ay nagsisilbing paalala ng mga hindi kapani-paniwalang misteryo na nasa ilalim ng karagatan at ang kahalagahan ng pag-iingat at pagpapahalaga sa ating marine ecosystem.

