Elemental Analysis Kinukumpirma ang Asphyxiation Bilang Sanhi ng Kamatayan sa Pompeii Victims

Ang isang elemental na pagsusuri na isinagawa sa mga plaster cast ng mga biktima mula sa pagsabog ng bulkan na nagbaon sa Pompeii ay nagbigay ng kumpirmasyon na ang asphyxiation ang malamang na sanhi ng kamatayan para sa mga indibidwal na ito. Ang pag-aaral, na pinamumunuan ng arkeologo na si Gianni Gallello mula sa Unibersidad ng Valencia, ay gumamit ng mga portable na X-ray fluorescence (XRF) na pamamaraan upang makakuha ng mga insight sa mga huling sandali ng mga taong nanirahan sa Pompeii sa panahon ng pagsabog ng Mount Vesuvius noong 79 CE.

Ang mga plaster cast ng mga biktima, na nilikha noong 1870s sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng plaster sa mga cavity na iniwan ng mga nabubulok na katawan sa ilalim ng abo ng bulkan, ay nagbibigay ng isang natatanging pagkakataon upang maunawaan ang pagsabog at ang mga resulta nito. Gayunpaman, ang pagsusuri sa biological na materyal sa loob ng mga cast na ito ay napatunayang mahirap dahil sa kontaminasyon mula sa plaster.

Gumamit ang mga mananaliksik ng portable XRF upang i-scan ang anim na cast mula sa lugar ng Porta Nola at isa mula sa Terme Suburbane sa Pompeii. Inihambing nila ang mga elemental na komposisyon ng mga cast sa mga na-cremate na buto mula sa kalapit na lugar at nakabaon na mga buto sa Valencia, Spain. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga ratio ng phosphorous-to-calcium, ang koponan ay nakabuo ng isang istatistikal na modelo upang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng plaster at mga buto sa loob ng mga cast. Ang mga buto na nahawahan ng plaster ay nagpakita ng pagkakapareho sa plaster, habang ang mga buto na hindi gaanong kontaminado ay kahawig ng mga nasunog na buto, na nagpapahiwatig ng mga kemikal na proseso na nag-leach ng carbonates at phosphates.

Ang elemental na data na nakalap ay nagbibigay ng katibayan na sumusuporta sa konklusyon na ang mga biktima ng Porta Nola ay namatay mula sa asphyxiation na dulot ng paglanghap ng abo bago ilibing ng karagdagang materyal ng bulkan. Ang pagkakapareho ng cast bones sa cremated bones, kasama ng mga nakadapa at nakakarelaks na posisyon ng mga biktima, ay nagpapahiwatig ng suffocation bilang sanhi ng kamatayan.

Ang mga eksperto sa larangan, gaya ni Piero Dellino, propesor ng volcanology sa University of Bari, Italy, ay sumasang-ayon sa mga natuklasang ito. Binigyang-diin ni Dellino na hindi sa mekanika ng pagsabog ang nasawi sa mga biktima kundi sa paghinga ng abo. Iminumungkahi niya na ang tagal ng pagsabog, bahagyang mas mahaba kaysa sa kung ano ang maaaring makahinga, ay ang nakamamatay na kadahilanan.

Itinatampok ng pag-aaral ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa siyentipikong pananaliksik. Binibigyang-diin ni Gallello ang halaga ng isang multidisciplinary approach, na nagsasaad na ang kanilang trabaho ay nagbibigay ng karagdagang tool para sa pag-aaral ng mga kahanga-hangang labi na ito. Sinasalamin ni Dellino ang damdaming ito, na binibigyang-diin na ang pag-aaral sa kasaysayan ng mga lugar ng bulkan tulad ng Vesuvius ay nagbibigay-daan sa atin na matuto mula sa nakaraan at mas mahusay na maghanda para sa hinaharap. Dahil ang Vesuvius ay isa sa mga pinaka-mapanganib na bulkan sa mundo, ang pag-unawa sa kasaysayan nito ay nakakatulong sa pagpapagaan ng mga panganib para sa 700,000 kataong naninirahan sa red zone na nakapalibot sa bulkan.

Sa pangkalahatan, ang elemental analysis ng mga plaster cast mula sa Pompeii ay nagbibigay ng bagong liwanag sa sanhi ng pagkamatay ng mga biktima ng pagsabog. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga siyentipikong pamamaraan at interdisciplinary na pakikipagtulungan, nagagawa ng mga mananaliksik na tumuklas ng mahahalagang insight tungkol sa mga makasaysayang kaganapan at mapabuti ang paghahanda sa sakuna.

Pinagmumulan:

– Gianni Gallello, arkeologo sa Unibersidad ng Valencia, Espanya

– Piero Dellino, propesor ng volcanology sa University of Bari, Italy.