Ang mga Bagong Estado ng mga Electron sa Mga Natunaw na Asin ay Maaaring Makaapekto sa Pagganap ng Mga Reaktor na Ginagalawan ng Asin

Natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga electron ay maaaring bumuo ng tatlong natatanging estado kapag nakikipag-ugnayan sa mga tinunaw na asing-gamot, isang paghahanap na maaaring magkaroon ng mga implikasyon para sa pagganap ng mga reaktor na pinagagana ng asin. Ang mga mananaliksik mula sa Oak Ridge National Laboratory at ang Unibersidad ng Iowa ay ginaya ang pagpapakilala ng isang labis na elektron sa tinunaw na zinc chloride salt at naobserbahan ang tatlong posibleng mga sitwasyon. Sa isang senaryo, ang elektron ay nagiging bahagi ng isang molekular na radikal na may dalawang zinc ions. Sa isa pa, ang elektron ay naglo-localize sa isang solong zinc ion. Sa ikatlong senaryo, ang electron ay kumakalat nang diffusely sa maraming mga ion ng asin.

Isinasaalang-alang ang mga molten salt reactor para sa hinaharap na mga nuclear power plant, at ang pag-unawa kung paano nakakaapekto ang radiation sa pag-uugali ng mga natunaw na asin ay napakahalaga. Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay liwanag sa mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga electron at salts kapag nalantad sa mataas na radiation. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang elektron ay maaaring mapadali ang pagbuo ng iba't ibang uri ng hayop, kabilang ang mga zinc dimer at monomer, o ma-delocalize. Ang mga paunang natuklasang ito ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa kung ano ang maaaring mabuo ng iba pang mga species sa mas mahabang panahon at kung paano sila maaaring tumugon sa mga electron at salts.

Ang pananaliksik na ito ay bahagi ng DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) at na-publish sa The Journal of Physical Chemistry B. Ang koponan ay nagsusumikap upang matukoy ang iba pang mga anyo ng reaktibiti sa eksperimentong paraan. Ang pag-aaral ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga electron sa mga nilusaw na asing-gamot, ngunit marami pa ring dapat tuklasin. Ang hinaharap na pananaliksik ay mag-iimbestiga sa iba pang mga sistema ng asin at ang mga epekto ng radiation sa mga tinunaw na asing-gamot.

Pinagmulan: Oak Ridge National Laboratory