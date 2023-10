Ang mga Mananaliksik ay Bumuo ng Mas Mahigpit na Mga Keramik na may Pinahusay na Paglaban sa Pag-crack

Ang mga mananaliksik sa University of California San Diego ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa pagbuo ng mga keramika sa pamamagitan ng paglikha ng mga materyales na mas matigas at mas lumalaban sa pag-crack. Sa pamamagitan ng paggamit ng kumbinasyon ng mga metal na atom na may mas mataas na bilang ng mga valence electron sa kanilang panlabas na shell, nakahanap ang mga mananaliksik ng isang paraan upang mapataas ang kakayahan ng mga keramika na hawakan ang mas mataas na antas ng puwersa at stress.

Ang mga keramika ay kilala sa kanilang mga pambihirang katangian, tulad ng kanilang kakayahang makatiis ng mataas na temperatura, lumalaban sa kaagnasan at pagkasira, at mapanatili ang isang magaan na profile. Ang mga katangiang ito ay gumagawa ng mga ceramics na angkop para sa iba't ibang mga aplikasyon, kabilang ang mga bahagi ng aerospace at mga protective coating. Gayunpaman, ang kanilang brittleness ay palaging isang pangunahing disbentaha, dahil sila ay madaling kapitan ng pagsira sa ilalim ng stress.

Itinuon ng mga siyentipiko ang kanilang pag-aaral sa isang klase ng mga ceramics na tinatawag na high-entropy carbide, na may mga hindi maayos na istrukturang atomic na binubuo ng mga carbon atom na pinagsama sa maraming elemento ng metal mula sa ikaapat, ikalima, at ikaanim na hanay ng periodic table. Natuklasan na ang mga metal mula sa ikalima at ikaanim na hanay, tulad ng titanium, niobium, at tungsten, ay napakahalaga sa pagpapahusay ng katigasan ng mga keramika dahil sa kanilang mas mataas na bilang ng mga valence electron.

Ang mga electron ng Valence ay mga electron na matatagpuan sa pinakalabas na shell ng isang atom na nakikilahok sa pagbubuklod sa ibang mga atomo. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal na may mas maraming valence electron, nagawa ng mga mananaliksik na mapabuti ang paglaban ng mga keramika sa pag-crack sa ilalim ng mekanikal na pagkarga at stress. Ang mga keramika ay nagpakita ng isang mas ductile na pag-uugali, katulad ng mga metal, ibig sabihin maaari silang sumailalim sa higit pang pagpapapangit bago masira.

Sa pamamagitan ng computational simulation at experimental fabrication at testing, natukoy ng team ang dalawang high-entropy carbide na nagpakita ng pambihirang pagtutol sa pag-crack. Ang mga materyales na ito ay nagawang mag-deform o mag-inat kapag sumailalim sa mekanikal na pagkarga o stress, sa halip na ipakita ang tipikal na malutong na tugon ng mga keramika. Ang mga bono sa loob ng mga materyales ay muling inayos upang tulay ang mga butas na kasing laki ng atom na nabuo habang ang mga materyales ay nabutas o nahiwalay, na humahadlang sa pagbuo ng mga bitak.

Ang hamon ngayon ay palakihin ang produksyon ng mga mahihirap na ceramics na ito para sa mga komersyal na aplikasyon. Ang pambihirang tagumpay na ito ay may potensyal na baguhin ang iba't ibang mga industriya na umaasa sa mataas na pagganap ng mga ceramic na materyales, mula sa aerospace hanggang sa biomedical. Ang pinataas na tibay ng mga ceramics ay nagbubukas din ng mga pinto para sa matinding paggamit, tulad ng mga nangungunang gilid para sa mga hypersonic na sasakyan, kung saan mapoprotektahan ng mga ito ang mahahalagang bahagi at bigyang-daan ang mga sasakyan na mas makatiis ng mga supersonic na flight.

Ang gawaing ito ay suportado ng Swedish Research Council, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, at The Oerlikon Group.

