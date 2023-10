Bagong Paraan na Binuo para Kontrolin ang Daloy ng Electron sa Quantum Materials

Ang mga mananaliksik mula sa Penn State ay nakabuo ng isang de-koryenteng paraan upang kontrolin ang direksyon ng daloy ng elektron sa mga quantum na materyales, na posibleng humahantong sa mga pagsulong sa mga elektronikong device at quantum computer. Ang pamamaraan ay ipinakita sa mga materyales na nagpapakita ng quantum anomalous Hall (QAH) na epekto, kung saan ang daloy ng mga electron sa gilid ng isang materyal ay hindi nawawalan ng enerhiya. Ang epektong ito ay nangyayari sa mga materyales na kilala bilang QAH insulators, na mga topological insulators na nagsasagawa lamang ng kasalukuyang sa kanilang mga gilid. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang paglalapat ng kasalukuyang pulso sa insulator ng QAH ay maaaring magbago ng direksyon ng daloy ng elektron. Ang kakayahang kontrolin ang daloy ng elektron ay mahalaga para sa pag-optimize ng paglilipat at pag-iimbak ng impormasyon sa mga teknolohiyang quantum.

Ang nakaraang paraan ng pagbabago ng direksyon ng daloy ng elektron ay umasa sa isang panlabas na magnet, na ginagawa itong hindi praktikal para sa maliliit na aparato tulad ng mga smartphone. Ang bagong pamamaraang elektrikal ay nagbibigay ng mas maginhawa at mahusay na solusyon. Ang mga mananaliksik ay na-optimize ang QAH insulator sa pamamagitan ng pagtaas ng density ng inilapat na kasalukuyang, na nagreresulta sa napakataas na kasalukuyang density na lumipat sa direksyon ng magnetization at direksyon ng transportasyon ng elektron. Ang paglipat na ito mula sa magnetic patungo sa elektronikong kontrol sa mga quantum na materyales ay katulad ng pagbabagong naganap sa tradisyonal na imbakan ng memorya, kung saan ang mga magnet ay pinalitan ng mga elektronikong pamamaraan sa mga mas bagong teknolohiya.

Ang pangkat ng pananaliksik ay nagbigay din ng isang teoretikal na interpretasyon ng kanilang pamamaraan. Kasalukuyan silang nakatuon sa pag-pause ng mga electron sa kanilang ruta at pagpapakita ng epekto ng QAH sa mas mataas na temperatura. Ang pangmatagalang layunin ay upang kopyahin ang epekto ng QAH sa mas may kaugnayang teknolohikal na mga temperatura. Ang pananaliksik ay pinondohan ng Army Research Office, ng Air Force Office of Scientific Research, at ng National Science Foundation, na may karagdagang suporta mula sa Materials Research Science and Engineering Center para sa Nanoscale Science sa Penn State at ng EPiQS Initiative ng Gordon at Betty Moore Foundation. .

Pinagmulan: Penn State University

Kahulugan:

– Quantum anomalous Hall (QAH) effect: Isang phenomenon kung saan ang daloy ng mga electron sa gilid ng isang materyal ay hindi nawawalan ng enerhiya.

– QAH insulators: Mga materyales na nagpapakita ng QAH effect, na isang uri ng topological insulator na nagsasagawa lamang ng current sa kanilang mga gilid.

– Topological insulator: Isang materyal na isang insulator sa loob nito ngunit maaaring magdaloy ng kuryente sa ibabaw o mga gilid nito dahil sa kakaibang istruktura ng electronic band nito.

Pinagmumulan:

– Penn State University (Walang ibinigay na URL)