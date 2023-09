Ang Kahalagahan ng Pag-iwas sa Pagkahulog at Edukasyon sa Wales

By

Sa Wales, ang pag-iwas sa pagkahulog ay nagiging pangunahing pokus sa mga hakbangin sa pampublikong kalusugan. Sa tulong ng National Falls Prevention Taskforce Wales, ang mga organisasyon tulad ng Age Cymru ay nagsisikap na itaas ang kamalayan at turuan ang parehong mga bata at matatanda kung paano matukoy at maiwasan ang mga panganib ng pagkahulog.

Para sa 80-taong-gulang na si Euronwydd Godwin, ang pagkahulog sa hagdan ay nagresulta sa nabutas na baga, namuong utak, at maraming mga bali ng buto. Matapos gumugol ng higit sa isang buwan sa isang pagkawala ng malay, determinado siyang mabawi ang kanyang kalayaan sa suporta ng Care and Repair, na nagbigay sa kanya ng mga kinakailangang gadget upang tulungan siyang mabuhay nang mag-isa.

Ayon kay Dr. Inger Singh, ang pambansang klinikal na lead para sa pagkahulog at kahinaan, mayroong higit sa 4,000 hip fractures at 20,000 fracture ng anumang buto sa Wales. Ang mga pinsalang ito ay hindi lamang may malaking epekto sa mga indibidwal ngunit nagbibigay din ng pasanin sa mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan. Gayunpaman, sa pagpapakilala ng mga serbisyo ng pag-uugnay ng bali, ang panganib ng kasunod na mga bali ay maaaring mabawasan ng 35-40%.

Ang isang hamon sa pag-iwas sa taglagas ay ang pagtagumpayan sa stigma na nauugnay sa pag-amin ng pagkahulog. Upang matugunan ang isyung ito, nakikipagtulungan ang Age Cymru sa mga paaralan sa buong Wales upang turuan ang mga bata tungkol sa mga panganib ng pagkahulog at kung paano sila makakatulong na maiwasan ang mga aksidente sa bahay. Sa pamamagitan ng mga interactive na webpage at pagsasanay tulad ng pagtukoy ng mga panganib sa isang karaniwang sambahayan, natututo ang mga bata ng mahahalagang kasanayan upang panatilihing ligtas ang kanilang sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay.

Ang pag-iwas sa taglagas ay isang patuloy na pagsisikap sa Wales, ngunit ang pag-unlad ay nagawa nitong mga nakaraang taon. Ang layunin ay upang matiyak na ang lahat ng bahagi ng Wales ay may access sa mga serbisyo ng fracture liaison at maagang interbensyon upang mabawasan ang posibilidad ng mga fracture sa hinaharap.

Pinagmulan: BBC Wales