Ang Mga Nagbabagong Pattern ng El Niño at ang Pagpapakilala ng Walker Switch Mechanism

Sa mga nakalipas na taon, ang El Niño ay naging lalong mahalaga sa mga hula sa klima at sa pamamahala ng pandaigdigang pagkakaiba-iba ng klima. Ang El Niño ay ang mainit na yugto ng El Niño–Southern Oscillation (ENSO), na nailalarawan sa pamamagitan ng pag-init ng tubig sa karagatan sa silangang ekwador na Pasipiko. Sa kabaligtaran, ang La Niña ay kumakatawan sa paglamig sa parehong rehiyon. Ang mga paikot na pagkakaiba-iba na ito sa mga temperatura sa ibabaw ng dagat ay may malaking epekto sa mga pattern ng panahon sa buong mundo.

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng Quaternary Research Group na pinamumunuan ni Christoph Spötl ay naglalayong maunawaan kung paano tumutugon ang El Niño sa mga natural na impluwensya sa mahabang panahon. Sinuri ng mga mananaliksik ang mga deposito ng kuweba na kilala bilang speleothems mula sa timog-silangang Alaska, na nagpapanatili ng mga talaan ng klima na sumasaklaw sa 3,500 taon. Ipinahihiwatig ng mga natuklasan na ang mga proseso ng pagkontrol sa pagkakaiba-iba ng El Niño ay nagbago mula noong 1970s, kung saan ang pagbabago ng klima na gawa ng tao ay gumaganap na ngayon ng isang mahalagang papel.

Sa isang hiwalay na pag-aaral, ang koponan ay nakatuon sa pagsusuri sa mga pagbabago sa klima sa timog-silangang Alaska sa loob ng mas mahabang panahon na 13,500 taon. Ang mga speleothems ay nagsilbing napakahalagang mga tala upang siyasatin ang sanhi ng mabilis at panandaliang pagbabago ng klima sa panahon ng yelo. Nakapagtataka, ang timog-silangang Alaska ay nagpakita ng pattern ng klima na katulad ng equatorial Pacific sa pagtatapos ng huling panahon ng yelo at sa panahon ng Holocene, na hinahamon ang itinatag na "bipolar seesaw mechanism." Sa halip, ipinakilala ng mga mananaliksik ang konsepto ng "Walker switch," na na-trigger ng mga pagbabago sa solar radiation. Ang mekanismong ito ay humahantong sa mabilis na pagsasaayos sa mga temperatura sa ibabaw ng dagat sa ekwador na Pasipiko, na sa huli ay nakakaimpluwensya sa mga pattern ng klima sa matataas na hilagang latitude.

Ang mga pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang mga aktibidad ng tao ay gumaganap na ngayon ng isang mahalagang papel sa paghubog ng mga pattern ng El Niño. Ang pagbabago ng klima ay maaaring tumawid sa isang tipping point noong 1970s, na humahantong sa isang mas permanenteng pattern ng El Niño. Ang pagpapakilala ng konseptong "Walker switch" ay nagbibigay ng alternatibong paliwanag para sa makasaysayang mga pagkakaiba-iba ng klima, na nagha-highlight sa kumplikadong interplay ng mga salik na humuhubog sa dinamika ng klima.

Binibigyang-diin ng mga resulta ang pangangailangan para sa patuloy na pananaliksik upang palalimin ang ating pag-unawa sa mga proseso ng klima. Dahil dinamiko at kumplikado ang sistema ng klima ng Earth, ang patuloy na pag-aaral ay magiging mahalaga sa paghula at pamamahala sa pagkakaiba-iba ng klima sa isang pandaigdigang saklaw.

