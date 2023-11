Bagong Pambihirang Pambihirang Pagbabawas sa CO2: Sn-based Catalyst Enable Efficient Ethanol Production

Sa isang kamakailang groundbreaking na pagtuklas, ang mga siyentipiko ay nakabuo ng isang tin-based na catalyst na may kakayahan na mahusay na makagawa ng ethanol sa pamamagitan ng pagbabawas ng carbon dioxide. Ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-unlad sa larangan ng renewable energy technology at nag-aalok ng mahusay na pangako sa mga pagsisikap na pagaanin ang mga emisyon ng CO2.

Ang electrochemical CO2 reduction reaction (CO2RR) ay isang mataas na hinahangad na paraan para sa pagbabago ng carbon dioxide sa carbon-based na mga gatong. Ang paggawa ng mga likidong panggatong, tulad ng ethanol, ay partikular na kanais-nais dahil sa kanilang mataas na densidad ng enerhiya at kadalian ng pag-iimbak. Gayunpaman, ang pagmamanipula ng CC coupling pathway ay nagdulot ng malaking hamon, na humahadlang sa pag-unlad sa lugar na ito.

Pinangunahan ni Profs. Sina Tao Zhang at Yanqiang Huang mula sa Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) ng Chinese Academy of Sciences (CAS), isang pangkat ng pananaliksik ay nakagawa ng isang makabuluhang tagumpay sa larangang ito. Nakabuo sila ng Sn-based catalyst na tinatawag na SnS2@Sn1-O3G, na nagpakita ng kahanga-hangang kahusayan sa pag-convert ng CO2 sa ethanol. Sa Faradaic na kahusayan na hanggang 82.5% sa -0.9 VRHE at isang geometric na kasalukuyang density na 17.8 mA/cm2, ang katalistang ito ay nagpapakita ng malaking potensyal para sa malakihang pagpapatupad.

Ang SnS2@Sn1-O3G catalyst ay ginawa sa pamamagitan ng isang solvothermal na reaksyon ng SnBr2 at thiourea sa isang three-dimensional na carbon foam. Binubuo ito ng mga nanosheet ng SnS2 at atomically dispersed Sn atoms (Sn1-O3G), na mahalaga para sa catalytic na aktibidad nito.

Sa pamamagitan ng isang mekanistikong pag-aaral, natuklasan ng mga mananaliksik na ang Sn1-O3G na bahagi ng katalista ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pagtataguyod ng pagbuo ng mga CC bond. Sa pamamagitan ng pag-adsorb ng *CHO at *CO(OH) na mga intermediate, pinapadali nito ang pagsasama ng mga grupo ng formyl at bicarbonate, na nagreresulta sa paggawa ng ethanol. Ang mga reactant na may label na isotopically ay nagsiwalat din na ang mga carbon atom sa panghuling produktong ethanol ay nagmula sa formic acid at CO2.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa synthesis ng ethanol at nag-aalok ng isang mahalagang diskarte para sa pagmamanipula ng CO2 reduction pathways upang makamit ang mga ninanais na produkto. Ang mga natuklasan ay nai-publish sa prestihiyosong siyentipikong journal Nature Energy, na nagbibigay ng karagdagang kredibilidad sa kahalagahan ng pambihirang tagumpay na ito.

FAQ:

Q: Ano ang kahalagahan ng bagong binuo na katalista?

A: Ang Sn-based catalyst ay nagbibigay-daan sa mahusay na produksyon ng ethanol sa pamamagitan ng pagbabawas ng CO2, na nagbibigay ng isang magandang solusyon para sa renewable energy technology.

Q: Paano gumagana ang catalyst?

A: Itinataguyod ng katalista ang pagbuo ng mga CC bond sa pamamagitan ng pag-adsorb ng mga partikular na intermediate at pagpapadali sa kanilang pagkabit, na humahantong sa paggawa ng ethanol.

Q: Ano ang mga potensyal na aplikasyon ng tagumpay na ito?

A: Ang pambihirang tagumpay na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa malakihang synthesis ng ethanol at nag-aalok ng mga insight sa pagmamanipula ng mga CO2 reduction pathway para sa ninanais na mga resulta ng produkto.

T: Saan ako makakahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa pananaliksik?

A: Ang mga natuklasan sa pananaliksik ay nai-publish sa siyentipikong journal Nature Energy. [Link sa journal kung magagamit]