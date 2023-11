Pag-unlock sa mga Misteryo ng Antarctica: Pagsisiyasat sa Epekto ng Eddies sa Antarctic Circumpolar Current

Sa linggong ito, nagsimula ang isang ambisyoso na siyentipikong ekspedisyon sa isang paglalakbay upang tuklasin ang "tagas" na puso ng Antarctic Circumpolar Current (ACC). Ang ACC, na kilala bilang pinakamalakas na agos sa mundo, ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagprotekta sa nagyeyelong kontinente mula sa mainit na tubig. Gayunpaman, bumangon ang mga alalahanin habang pinaghihinalaan ng mga siyentipiko na ang mga eddies, mga umiikot na pormasyon ng tubig na gumagalaw sa tapat ng direksyon sa agos, ay maaaring nagsisilbing mga gateway para makapasok ang init sa rehiyon.

Pinangunahan ng CSIRO at ng Australian Antarctic Program Partnership, isang dedikadong science team ang tumulak sakay ng CSIRO research vessel na Investigator upang siyasatin ang mga potensyal na "gateway" na ito at mangalap ng mahalagang data para maunawaan kung bakit nangyayari ang mga pagtagas na ito. Sa paglipas ng susunod na limang linggo, ang koponan ay maglalakbay patimog mula sa Hobart, na magde-deploy ng makabagong kagamitan sa pagmamasid at walang pagod na nagtatrabaho sa buong orasan sa loob ng 12 oras na shift.

Nagtatampok ang ekspedisyon ng paggamit ng mga autonomous deep-sea glider, na magsa-sample ng mga column ng tubig hanggang sa lalim na 1000 metro. Ang mga glider na ito, na na-pilot mula sa barko o pinapatakbo nang malayuan, ay nagbibigay ng mga insight sa masalimuot na istraktura ng mga fine-scale na tampok sa loob ng karagatan. Bukod pa rito, ang isang floating mooring system na tinutukoy bilang isang tall mooring, na nilagyan ng 35 instrumento, ay susukatin ang kaasinan, temperatura, oxygen, at agos. Ang sistemang ito ay i-angkla sa gitna ng lugar ng pananaliksik para sa isang komprehensibong 18-buwang panahon. Gagamitin din ng paglalayag ang mga argo float, conductivity, temperature, at depth sensors (CTDs) upang mangalap ng data sa iba't ibang katangian ng tubig.

Habang sinisiyasat ng barko ang mga misteryo ng karagatan, ang isa pang bahagi ng groundbreaking na ekspedisyon na ito ay kinabibilangan ng bagong inilunsad na Surface Water and Ocean Topography (SWOT) satellite. Pinagsamang binuo ng NASA at ng French space agency, ang satellite ay nag-aalok ng hindi pa nagagawang view ng dynamics ng karagatan kasama ang mga pagsukat na may mataas na resolution. Ang SWOT satellite ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na obserbahan ang mga fine-scale na feature na humiwalay sa malalaking eddies, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa masalimuot na gawain ng karagatan.

Ang mga implikasyon ng pananaliksik na ito ay umaabot nang higit pa sa larangan ng agham. Sa pag-urong ng yelo sa dagat hanggang sa pinakamababa at ang Antarctic ay nakakaranas ng hindi pa naganap na pagbabago, ang pag-unawa sa mga masalimuot na pakikipag-ugnayan na ito ay napakahalaga. Ang yelo sa dagat ay nagsisilbing mahalagang buffer, na sumasalamin sa sikat ng araw at pinipigilan ang pagtunaw ng yelo sa lupa sa karagatan, at ang pagbaba nito ay maaaring makaapekto nang husto sa mga antas ng dagat sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa Paris Call for Glaciers and Poles, ipinakita ng Australia ang kanyang pangako sa pagharap sa pagbabago ng klima at pagsisiyasat sa mga epekto nito sa pinakatimog na bahagi ng ating planeta.

FAQ:

Q: Ano ang Antarctic Circumpolar Current (ACC)?

A: Ang ACC ay ang pinakamalakas na agos sa mundo, na dumadaloy mula silangan hanggang kanluran sa palibot ng Antarctica, na kumikilos bilang isang proteksiyon na kalasag laban sa mainit na tubig.

Q: Ano ang eddies?

A: Ang mga Eddie ay umiikot na mga pormasyon ng tubig na gumagalaw sa tapat ng direksyon sa agos.

T: Bakit mahalagang siyasatin ang epekto ng eddies sa ACC?

A: Hinala ng mga siyentipiko na ang mga eddies ay maaaring magsilbing gateway para sa init na makalusot sa rehiyon ng Antarctic, na posibleng humantong sa pagkatunaw ng mga glacier at mag-ambag sa pagtaas ng antas ng dagat.

T: Anong mga kasangkapan at kagamitan ang ginagamit sa ekspedisyon?

A: Kasama sa ekspedisyon ang paggamit ng mga autonomous deep-sea gliders, floating mooring system, argo floats, at conductivity, temperature, and depth sensors (CTDs) upang mangalap ng data sa mga katangian ng tubig.

Q: Ano ang kahalagahan ng SWOT satellite?

A: Ang bagong inilunsad na SWOT satellite ay nagbibigay ng mga sukat na may mataas na resolution ng dynamics ng karagatan, na nagpapahintulot sa mga siyentipiko na obserbahan ang mga fine-scale na feature na dati ay hindi naa-access, na nag-aambag sa isang mas mahusay na pag-unawa sa masalimuot na gawain ng karagatan.