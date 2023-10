Natuklasan ng mga siyentipiko ang Matataas na Antas ng Helium sa Arctic Lava, Iminumungkahi na ang Earth's Core ay Tumutulo

Nakagawa ang mga siyentipiko ng nakakaintriga na pagtuklas na maaaring magpahiwatig ng pagtagas sa core ng Earth. Ang mataas na antas ng helium-3 (³He), isang bihirang isotope, ay natagpuan sa 62-million-year-old na lava flows sa Baffin Island sa Arctic Archipelago. Hinahamon ng paghahanap na ito ang paniniwala na ang core ng Earth, isang higanteng tunaw na bolang bakal sa gitna ng planeta, ay naka-encapsulated at nakahiwalay.

Karaniwan, ³Nakita niya sa mga bato ay nagmula sa materyal na binomba ng araw sa mga unang yugto ng pag-iral ng planeta. Dahil ang Earth ay hindi gumagawa ng maraming ³Siya at kung ano ang maliit na tumakas sa kalawakan dahil sa solar radiation, ito ay hindi pangkaraniwan upang matuklasan ang mataas na antas ng isotope na ito sa mga bato ngayon. Ang karamihan ng ³He-rich rocks ay natunton pabalik sa mantle ng Earth.

Ang mga antas ng ³Nakita niya sa lava olivine rock ng Baffin Islands ay higit na lumampas sa pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na posible. Ang mantle ng Earth, na patuloy na naglalabas ng lava at sumisipsip ng mga bahagi ng crust, ay natural na nawawala ang ilan sa orihinal na napreserbang ³He sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, kung ang dami ng ³He sa isang bato ay lumampas sa isang tiyak na limitasyon, ito ay nagpapahiwatig na ang helium ay nagmula sa ibang pinagmulan.

Ang pagtuklas na ito ay humantong sa mga mananaliksik na isaalang-alang ang posibilidad ng helium na nagmumula sa core ng Earth. Hinahamon nito ang nakaraang pag-unawa na ang core at outer layer ng planeta, kabilang ang mantle at crust, ay chemically stable at hindi naglilipat ng materyal sa pagitan nila. Kung totoo ang paghahanap na ito, iminumungkahi nito na ang malalim na interior ng ating planeta ay mas dynamic kaysa sa naunang naisip, na may mga elemento na gumagalaw sa pagitan ng metalikong core at mabatong bahagi ng Earth.

Ang mga karagdagang pagsisiyasat ay isinasagawa na ngayon upang matukoy kung ang mga elemento maliban sa helium ay nakatakas din mula sa core ng Earth at kung paano at kailan lumilipat ang mga elementong ito sa mabatong bahagi ng planeta. Ang groundbreaking na pag-aaral na ito ay nagbibigay liwanag sa kumplikado at dinamikong kalikasan ng ating planeta at may potensyal na baguhin ang ating pang-unawa sa mga panloob na proseso nito.

Pinagmumulan:

– Kalikasan (Agosto 30, 2021)