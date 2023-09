Mataas na enerhiya na mga Electron mula sa Earth na Naka-link sa Formation ng Tubig sa Buwan

Ang isang kamakailang pag-aaral na pinangunahan ng isang planetary researcher mula sa Unibersidad ng Hawai'i sa Manoa ay nagbukas ng isang groundbreaking na pagtuklas tungkol sa pinagmulan ng tubig sa Buwan. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga energetic na electron sa plasma sheet ng Earth ay may mahalagang papel sa mga proseso ng pagguho sa ibabaw ng Buwan, na posibleng mag-ambag sa paglikha ng tubig. Ang kanilang mga natuklasan ay nai-publish sa journal Nature Astronomy.

Ang konsentrasyon at pamamahagi ng tubig sa Buwan ay mahalaga para maunawaan ang pagbuo at pag-unlad nito. Bilang karagdagan, ang pagtuklas na ito ay maaaring magbigay ng liwanag sa pinagmulan ng tubig na yelo na matatagpuan sa mga permanenteng may kulay na rehiyon sa Buwan.

Ang magnetic field ng Earth, na kilala bilang magnetosphere, ay pinoprotektahan ang ating planeta mula sa lagay ng panahon at nakakapinsalang radiation mula sa Araw. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng solar wind at ng magnetosphere ay lumilikha ng isang pinahabang magnetic tail na tinatawag na plasma sheet, na naglalaman ng mga electron at ions na may mataas na enerhiya. Ang mga particle na ito ay maaaring magmula sa Earth at sa solar wind.

Ang mga nakaraang pag-aaral ay nakatuon sa impluwensya ng mga high-energy ions mula sa solar wind sa space weathering ng mga celestial na katawan tulad ng Buwan. Gayunpaman, ang bagong pananaliksik na ito ay nagha-highlight sa papel ng mga energetic na electron mula sa Earth sa mga proseso ng erosion sa lunar surface. Sinuri ng mga mananaliksik ang remote sensing data na nakuha mula sa instrumento ng Moon Mineralogy Mapper sa panahon ng misyon ng Chandrayaan-1 ng India upang pag-aralan ang mga pagbabago sa pagbuo ng tubig habang gumagalaw ang Buwan sa magnetotail ng Earth.

Nakapagtataka, ang mga obserbasyon ay nagpakita na ang pagbuo ng tubig sa magnetotail ng Earth ay katulad noong ang Buwan ay nasa labas ng magnetotail, kung saan ito ay binomba ng solar wind. Iminumungkahi nito na maaaring may mga karagdagang proseso ng pagbuo o mga bagong mapagkukunan ng tubig na hindi direktang nauugnay sa solar wind. Iniisip ng mga mananaliksik na ang radiation mula sa mga electron na may mataas na enerhiya ay maaaring maging responsable para sa mga epektong ito.

Ang koneksyon sa pagitan ng Earth at ng Buwan sa mga tuntunin ng pagbuo ng tubig at ebolusyon sa ibabaw ay hindi pa rin lubos na nauunawaan. Ang karagdagang pananaliksik, kabilang ang mga misyon sa buwan sa ilalim ng programang Artemis ng NASA, ay kinakailangan upang masubaybayan ang kapaligiran ng plasma at presensya ng tubig sa ibabaw ng lunar polar sa iba't ibang yugto ng paglalakbay ng Buwan sa magnetotail ng Earth.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Hawai'i sa Manoa, Nature Astronomy