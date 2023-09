Ang Nakatagong Sinaunang Palapag ng Karagatan na Nakabalot sa Ubod ng Daigdig ay Inihayag sa Bagong High-Resolution na Mapa

By

Ang isang kamakailang pag-aaral ay nag-unveil ng isang groundbreaking na pagtuklas tungkol sa Southern Hemisphere ng Earth: isang manipis ngunit siksik na layer ng sinaunang sahig ng karagatan na bumabalot sa core. Ang dating hindi kilalang feature na ito ay umiiral nang humigit-kumulang 2,900 kilometro (1,800 milya) sa ibaba ng ibabaw, sa core-mantle boundary (CMB). Matagal nang umaasa ang mga geologist sa mga pagsisiyasat ng seismic upang makakuha ng mga insight sa panloob na istraktura ng ating planeta, at ipinakita ng bagong pananaliksik na ito na ang pagiging kumplikado ng interior ng Earth ay mas malaki kaysa sa naunang pinaniniwalaan.

Ang pag-aaral, na isinagawa ng geologist na si Samantha Hansen mula sa Unibersidad ng Alabama at ng kanyang mga kasamahan, ay nagsasangkot ng paggamit ng mga seismic wave mula sa mga lindol sa southern hemisphere upang suriin ang ULVZ (ultralow velocity zones) na istraktura sa kahabaan ng CMB. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa paggalaw at pakikipag-ugnayan ng mga seismic wave na ito, nagawa ng mga mananaliksik na imapa ang komposisyon ng materyal sa ilalim ng ibabaw ng Earth. Ang mga ULVZ, kung saan mas mabagal ang paglalakbay ng sound wave, ay pinaniniwalaan na oceanic crust na nakabaon sa milyun-milyong taon.

Ang mga simulation na ipinakita sa pag-aaral ay nagmumungkahi na ang convection currents ay maaaring inilipat ang sinaunang sahig ng karagatan sa kasalukuyan nitong lokasyon, sa kabila ng hindi ito malapit sa kinikilalang mga subduction zone sa ibabaw. Habang ang iba pang mga paliwanag ay hindi pa ganap na ibinukod, ang hypothesis sa sahig ng karagatan ay lumilitaw na ang pinaka-kapani-paniwalang paliwanag para sa mga ULVZ sa ngayon. Iminumungkahi din ng mga mananaliksik na ang sinaunang crust ng karagatan ay maaaring bumabalot sa buong core, bagaman ang pagiging manipis nito ay nagpapahirap sa pagkumpirma.

Ang mga implikasyon ng pagtuklas na ito ay makabuluhan para sa iba't ibang larangan ng pag-aaral. Ang pag-unawa sa mga salimuot ng komposisyon ng Earth ay napakahalaga para sa pagsisiyasat ng mga phenomena tulad ng mga pagsabog ng bulkan at ang mga pagbabago sa magnetic field ng planeta, na nagpoprotekta sa atin mula sa solar radiation sa kalawakan. Higit pa rito, ang pagtuklas kung paano tumakas ang init mula sa core patungo sa mantle ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa pangkalahatang proseso ng Earth.

Ang mataas na resolution na mapa na ito ng nakatagong geology ng Earth ay nagpapakita ng malalim na koneksyon sa pagitan ng mababaw at malalalim na istruktura ng Earth at nagbibigay-liwanag sa mga kumplikadong mekanismo na nagtutulak sa ating planeta. Habang nagpapatuloy ang mga seismic survey sa hinaharap, ang mga karagdagang detalye at isang mas komprehensibong pag-unawa sa interior ng Earth ay ipapakita.

Pinagmumulan:

– Mga Pagsulong sa Agham