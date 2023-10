Ang mga Nasunog na Rocket Bodies at Satellite ay Nag-iiwan ng Metal Particle Signature sa Atmosphere ng Earth

Natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral na ang kapaligiran ng Earth ay naglalaman ng mga nakakalat na particle ng metal mula sa nasunog na mga rocket body at satellite, isang problema na lalala lamang sa pagtaas ng mga komersyal na paglulunsad ng espasyo at mga satellite constellation. Ang dumaraming bilang ng mga satellite sa orbit, lalo na dahil sa mga pribadong kumpanya tulad ng SpaceX na nagtatayo ng malalaking konstelasyon ng mga satellite ng komunikasyon, ay humantong sa isang makabuluhang akumulasyon ng maliliit na piraso ng metal sa atmospera.

Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, si Daniel Murphy mula sa Chemical Sciences Laboratory ng National Oceanic at Atmospheric Administration, ay nagha-highlight sa pangangailangan na maunawaan ang mga potensyal na implikasyon ng mga metal na particle na ito sa kapaligiran at kalusugan ng tao habang ang industriya ng spaceflight ay mabilis na lumalawak. Bagama't kasalukuyang walang katibayan na magmumungkahi ng direktang epekto sa mga tao, ang pag-aalala ay nakasalalay sa mga potensyal na epekto sa kapaligiran ng Earth, lalo na sa stratosphere.

Ang isa sa mga alalahanin ay kung ang pagkakaroon ng mga metal sa stratosphere ay nagbabago ng mga katangian nito at posibleng makaapekto sa ozone layer at iba pang mga proseso. Natuklasan ng mga mananaliksik ang mga metal tulad ng niobium, tanso, lithium, at aluminyo sa atmospera, malamang na nagmumula sa nasunog na rocket at mga labi ng satellite. Ang pagtuklas na ito ay ginawa gamit ang isang espesyal na gamit na NASA research plane na may instrumento ng spectrometer na nagsusuri ng mga elemento ng atmospera.

Ang karamihan sa mga metal ay matatagpuan sa itaas ng mga polar region ng Earth, bagaman ang mga bakas ay nakitang mas malapit sa ekwador. Sinasabi ng pag-aaral na habang ang mga meteor ay maaari ring magdeposito ng mga metal sa atmospera, ang pagkakaiba ng masa sa pagitan ng mga rocket at satellite kumpara sa mga meteor ay makabuluhan. Daan-daang tonelada ng mga metal ang inilabas ng rocket at satellite disintegration, samantalang ang mga meteor ay nag-aambag lamang ng micrograms.

Ang mga potensyal na epekto ng mga metal na particle na ito sa ecosystem ng Earth ay hindi pa rin malinaw. Gayunpaman, itinatampok ng pag-aaral ang kakulangan ng nakaraang pananaliksik sa lugar na ito, na binibigyang-diin ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga pangmatagalang epekto at posibleng pandaigdigang kahihinatnan. Napakahalaga na matugunan ang isyung ito nang mas maaga kaysa sa huli upang maunawaan ang mga implikasyon ng mabilis na paglaki ng industriya ng spaceflight sa ating kapaligiran at sa planeta sa kabuuan.

