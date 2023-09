Paghahanda para sa mga Lindol: Ang Kailangan Mong Malaman

buod:

Ang mga lindol ay maaaring mangyari nang hindi inaasahan at magdulot ng malaking pinsala at pagkawala ng buhay. Habang ang ilang mga lugar sa Estados Unidos ay nasa mas mataas na panganib para sa lindol, mahalaga para sa lahat na maging handa. Nagbibigay ang artikulong ito ng pangkalahatang-ideya ng paghahanda sa lindol at mahahalagang hakbang na dapat gawin upang mabawasan ang epekto ng lindol.

Maaaring mangyari ang mga lindol kahit saan, at ang ilang lugar sa United States, kabilang ang Alaska, California, Hawaii, Oregon, Puerto Rico, Washington, at Mississippi River Valley, ay itinuturing na mga rehiyon na mas mataas ang panganib. Gayunpaman, napakahalaga para sa mga indibidwal sa lahat ng lugar na maging handa para sa posibilidad ng isang lindol.

Isa sa mga unang hakbang sa paghahanda sa lindol ay ang paglikha ng planong pang-emerhensiya. Kabilang dito ang pagtukoy ng mga ligtas na lugar sa iyong tahanan o lugar ng trabaho, kung saan maaari kang magtago sa panahon ng lindol. Turuan ang iyong sarili at ang iyong pamilya kung ano ang gagawin sa panahon ng lindol, tulad ng “I-drop, Cover, and Hold On,” na kinabibilangan ng pagbagsak sa lupa, paghahanap ng takip sa ilalim ng matibay na kasangkapan, at paghawak hanggang sa tumigil ang pagyanig.

Mahalaga rin na magkaroon ng emergency kit na madaling makuha. Ang kit na ito ay dapat na may kasamang mahahalagang suplay tulad ng tubig, hindi nabubulok na pagkain, isang first aid kit, mga flashlight, mga baterya, at isang radio na pinapagana ng baterya. Bukod pa rito, isaalang-alang ang pag-secure ng mabibigat na kasangkapan at mga bagay na posibleng mahulog at magdulot ng pinsala sa panahon ng lindol.

Regular na siyasatin ang iyong tahanan para sa anumang mga kahinaan sa istruktura na maaaring mapanganib sa panahon ng lindol, tulad ng mga bitak sa mga dingding o pundasyon. Humingi ng propesyonal na payo kung pinaghihinalaan mo ang anumang mga isyu sa istruktura.

Panghuli, manatiling may kaalaman tungkol sa aktibidad ng lindol sa iyong lugar. Gumamit ng mga mapagkukunan tulad ng mga lokal na outlet ng balita, mga website sa pagsubaybay sa lindol, at mga mobile application upang makatanggap ng mga update at alerto. Maging pamilyar sa mga ruta ng paglikas at mga emergency shelter sa iyong komunidad.

Sa konklusyon, ang pagiging handa para sa isang lindol ay napakahalaga saanman ka nakatira. Sa pamamagitan ng paggawa ng planong pang-emergency, pag-assemble ng emergency kit, pag-secure sa iyong paligid, at pananatiling may kaalaman, maaari mong bawasan ang epekto ng lindol at protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay.

Kahulugan:

– Lindol: isang biglaan at marahas na pagyanig ng lupa, kadalasang sanhi ng paggalaw ng mga tectonic plate sa ilalim ng ibabaw ng Earth.

– Planong pang-emerhensiya: isang hanay ng mga alituntunin at pamamaraan na dapat sundin sa panahon ng isang sitwasyong pang-emergency.

– Emergency kit: isang koleksyon ng mga mahahalagang supply at mapagkukunan na kailangan sa panahon ng emergency.

– Mga ruta ng paglikas: mga paunang natukoy na ruta na gagamitin para sa ligtas na pag-alis sa isang lugar sa panahon ng emergency.

Pinagmumulan:

– “Paghahanda para sa isang Lindol.” Federal Emergency Management Agency.