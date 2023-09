Ang Ultra-Dense Oddball Exoplanet Gliese 367 b

Ang pagtuklas ng mga exoplanet ay nagpalalim sa ating pag-unawa sa uniberso at hinamon ang ating umiiral na mga teorya ng pagbuo ng planeta. Kabilang sa maraming exoplanet na na-catalog, ang Gliese 367 b, na kilala rin bilang Tahay, ay namumukod-tangi bilang isang oddball. Ito ay inuri bilang isang Ultrashort Period (USP) na planeta dahil sa napakaikling yugto ng orbit nito na 7.7 oras lamang. Ang mas nakakaintriga sa Gliese 367 b ay ang ultra-dense na komposisyon nito, na may density na halos dalawang beses kaysa sa Earth.

Si Elisa Goffo, ang nangungunang may-akda ng isang kamakailang pag-aaral na isinagawa sa Unibersidad ng Turin, ay inihambing ang Gliese 367 b sa isang planeta na parang Earth na may mabatong mantle na hinubad. Ito ay nagpapahiwatig na ang planeta ay pangunahing binubuo ng bakal. Ang pananaliksik, na pinamagatang "Kumpanya para sa Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Pagtuklas ng Dalawang Karagdagang Low-mass na Planet sa 11.5 at 34 na Araw," ay hindi lamang pinipino ang mga sukat ng masa at masa ng Gliese 367 b radius ngunit ipinapakita din ang pagkakaroon ng dalawang magkapatid na planeta.

Ang pagtuklas ng Gliese 367 b ay ginawa gamit ang data mula sa Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) noong 2021. Gayunpaman, ginamit ng kamakailang pag-aaral ang High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) spectrograph sa European Southern Observatory upang makakuha ng mas tumpak na mga sukat . Natuklasan ng mga mananaliksik na ang Gliese 367 b ay may radius na 70 porsiyento ng Earth at isang mass na 63 porsiyento ng Earth, na ginagawa itong dalawang beses na mas siksik kaysa sa ating planeta.

Ang hindi pangkaraniwang density ng Gliese 367 b ay nagmumungkahi na ito ay malamang na ang core ng isang dating mas malaking planeta, na nawala ang mabatong mantle nito sa pamamagitan ng isang sakuna na kaganapan o mga banggaan sa iba pang mga protoplanet sa panahon ng pagbuo nito. Ang isa pang posibilidad ay ang Gliese 367 b ay ang labi ng isang higanteng gas na lumipat malapit sa bituin nito, na nagresulta sa pagtanggal ng atmospera nito.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat din ng pagkakaroon ng dalawang karagdagang mga planeta sa system, Gliese 367 c at d, na higit pang sumusuporta sa ideya na ang mga planeta ng Ultrashort Period ay madalas na matatagpuan sa mga system na may maraming mga planeta. Ang mga kasamang planeta na ito, bagama't umiikot malapit sa bituin tulad ng Gliese 367 b, ay may mas mababang masa. Ang pagkakaroon ng magkakapatid na planeta ay nagbibigay ng mahahalagang pahiwatig para sa pag-unawa sa proseso ng pagbuo ng Gliese 367 b.

Ang pananaliksik na isinagawa ni Goffo at ng kanyang mga kasamahan ay nag-aambag sa ating kaalaman sa mga exoplanet at sa magkakaibang hanay ng mga komposisyon ng planeta na matatagpuan sa uniberso. Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay may mga implikasyon para sa aming pag-unawa sa pagbuo ng planeta at ang mga potensyal na senaryo ng pagbuo na nagbunga ng ultra-dense oddball na planeta na Gliese 367 b.

Pinagmumulan:

– “Kumpanya para sa Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Pagtuklas ng Dalawang Karagdagang Low-mass na Planeta sa 11.5 at 34 na Araw.”

– Elisa Goffo, Unibersidad ng Turin