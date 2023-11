Ipinapaliwanag ng Mga Bagong Tuklas ang Mas Mataas na Rate ng Pagbuo ng Bituin sa Dwarf Galaxies

Ang isang bagong pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Michigan ay nagbigay liwanag sa nakakaintriga na kababalaghan ng mas mataas na mga rate ng pagbuo ng bituin sa hindi gaanong umusbong na dwarf galaxies kumpara sa napakalaking galaxy. Ang mga natuklasan, na inilathala sa Astrophysical Journal, ay nagpapakita na ang malinis na dwarf galaxies ay nakakaranas ng malaking pagkaantala sa pagbuga ng gas na naipon sa kanilang mga rehiyon na bumubuo ng bituin, na nagpapahintulot sa mas maraming bituin na mabuo sa mas mahabang panahon.

Ang nangungunang may-akda na si Michelle Jecmen, isang undergraduate na mananaliksik sa UM, ay nagpapaliwanag, "Habang ang mga bituin ay nagiging supernova, dinudumhan nila ang kanilang kapaligiran sa pamamagitan ng paggawa at pagpapalabas ng mga metal. Pinagtatalunan namin na sa mababang metallicity—mga kapaligiran ng kalawakan na medyo hindi marumi—may 10-milyong taon na pagkaantala sa pagsisimula ng malalakas na superwinds, na nagreresulta sa mas mataas na pagbuo ng bituin."

Iminumungkahi ng pag-aaral na ang Hubble tuning fork diagram, na nag-uuri sa mga galaxy batay sa kanilang mga katangian, ay nagbibigay ng mga pangunahing insight sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Ang mga malalaking kalawakan, na nailalarawan sa pamamagitan ng kanilang bilog na hugis at masaganang mga bituin, ay naubos na ang lahat ng kanilang gas at tumigil sa pagbuo ng bituin. Ang mga spiral galaxy, na matatagpuan sa kahabaan ng tines ng tuning fork, ay may gas at mga compact arm kung saan nangyayari ang pagbuo ng bituin. Sa dulo ng tines ay ang pinakamaliit na evolved, pinakamaliit na galaxy.

Ayon sa senior author na si Sally Oey, astronomer ng UM, "Ang mga dwarf galaxies na ito ay may mga mondo star-forming regions lang. Nagkaroon ng ilang ideya kung bakit ganoon… ang mga kalawakan na ito ay nahihirapang ihinto ang kanilang pagbuo ng bituin dahil hindi nila tinatangay ang kanilang gas.”

Bukod sa pag-alis ng mga dahilan sa likod ng mas mataas na rate ng pagbuo ng bituin sa dwarf galaxies, ang pananaliksik ay naglabas din ng isang kapana-panabik na pangalawang implikasyon. Ang 10-milyong-taong pagkaantala sa malalakas na superwinds, na naobserbahan sa malinis na dwarf galaxies, ay nagbibigay sa mga astronomo ng isang natatanging pagkakataon upang pag-aralan ang mga senaryo na nakapagpapaalaala sa cosmic na bukang-liwayway—ang panahon pagkatapos lamang ng Big Bang.

Habang nagsasama-sama ang gas at bumubuo ng mga puwang sa mga mababang-metallicity na dwarf galaxies na ito, ang UV radiation ay maaaring makatakas sa mga puwang na ito, katulad ng konsepto ng isang "picket fence" na modelo. Ito ay partikular na makabuluhan dahil ang ultraviolet radiation ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-ionize ng hydrogen, isang proseso na naganap pagkatapos ng Big Bang at humantong sa pagiging transparent ng uniberso. Ang bagong nahanap na pag-unawa sa maagang cosmic phenomena ay nag-aalok ng mahahalagang insight sa pagbuo at ebolusyon ng mga galaxy sa loob ng bilyun-bilyong taon.

Sa isang kaugnay na pag-aaral, gamit ang Hubble Space Telescope, ang mga mananaliksik ay nag-imbestiga sa isang kalapit na dwarf galaxy na tinatawag na Mrk 71. Ang obserbasyonal na ebidensya mula sa pag-aaral na ito ay nagpapatibay sa pagkaantala sa mga superwinds, na nagpapatunay sa unang senaryo ni Jecmen.

Ang mga implikasyon ng mga natuklasang ito ay umaabot sa aming pag-unawa sa mga kalawakan na naobserbahan sa panahon ng cosmic na bukang-liwayway ng James Webb Space Telescope. Iminumungkahi ni Oey na marami pa ring dapat matutunan tungkol sa mga kahihinatnan ng mga pagtuklas na ito, na may potensyal na baguhin ang ating pag-unawa sa uniberso at mga pinagmulan nito.

FAQ

Ano ang dwarf galaxies?

Ang mga dwarf galaxy ay mas maliit at hindi gaanong malaki kaysa sa kanilang mga katapat, kadalasang nailalarawan sa pamamagitan ng kakulangan ng bilog na hugis at mas kaunting mga bituin. Ang mga ito ay itinuturing na hindi gaanong nagbago at nagbibigay ng magagandang insight sa mga unang yugto ng pagbuo ng kalawakan.

Ano ang Hubble tuning fork diagram?

Ang Hubble tuning fork diagram ay isang sistema ng pag-uuri para sa mga kalawakan batay sa kanilang mga katangian. Binubuo ito ng tatlong pangunahing uri: elliptical, spiral, at irregular. Tinutulungan nito ang mga astronomo na ikategorya at maunawaan ang magkakaibang hanay ng mga galaxy sa uniberso.

Ano ang kosmikong bukang-liwayway?

Ang cosmic dawn ay tumutukoy sa panahon pagkatapos lamang ng Big Bang kung kailan ang uniberso ay lumipat mula sa pagiging malabo tungo sa pagiging transparent. Ito ay minarkahan ng ionization ng hydrogen, isang proseso na pinadali ng ultraviolet radiation.

Ano ang James Webb Space Telescope?

Ang James Webb Space Telescope (JWST) ay isang obserbatoryong nakabase sa kalawakan sa hinaharap na hahalili sa Hubble Space Telescope. Ito ay idinisenyo upang pag-aralan ang pagbuo ng mga bituin, kalawakan, at mga sistema ng planeta, at upang siyasatin ang mga pinagmulan ng uniberso. Magbibigay ang JWST ng mga hindi pa nagagawang insight sa cosmic phenomena, gaya ng cosmic dawn, dahil sa mga advanced na kakayahan nito.