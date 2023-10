Ang Dami ng Alikabok sa Hangin ay Tumataas, Nanawagan ang UN para sa Higit pang Pananaliksik sa Mga Buhangin at Pagbabago ng Klima

Ang United Nations ay nag-ulat ng pagtaas sa dami ng alikabok sa hangin sa mundo noong 2022. Ang pagtaas ay nauugnay sa pagtaas ng mga emisyon mula sa iba't ibang rehiyon kabilang ang kanluran-gitnang Africa, ang Arabian Peninsula, ang Iranian Plateau, at ang hilagang-kanlurang Tsina. Nanawagan ang World Meteorological Organization (WMO) ng UN para sa karagdagang pananaliksik kung paano maaaring palalain ng pagbabago ng klima ang mga hotspot ng sandstorm.

Ayon sa Airborne Dust Bulletin ng WMO, ang mga aktibidad ng tao tulad ng mas mataas na temperatura, tagtuyot, mas mataas na evaporation, at hindi magandang pamamahala sa lupa ay nakakatulong sa paglitaw ng mga bagyo ng buhangin at alikabok. Binabawasan ng mga aktibidad na ito ang kahalumigmigan ng lupa, na lumilikha ng mga kanais-nais na kondisyon para sa pagbuo ng mga bagyo ng buhangin at alikabok.

Sinusuri ng taunang ulat ng WMO ang insidente at mga panganib ng mga dust storm at ang epekto nito sa lipunan. Inihayag nito na ang pandaigdigang average ng taunang average na konsentrasyon sa ibabaw ng alikabok noong 2022 ay bahagyang lumampas sa noong 2021. Noong nakaraang taon, ang bilang ay 13.8 micrograms kada metro kubiko, habang noong 2021, ito ay 13.5 micrograms bawat metro kubiko.

Itinatampok ng ulat na humigit-kumulang 2,000 milyong tonelada ng alikabok ang pumapasok sa atmospera bawat taon, na nakakaapekto sa kalidad ng hangin at nagpapadilim sa kalangitan sa mga rehiyon na libu-libong kilometro ang layo. Ang mga dust storm na ito ay may malaking epekto sa mga ekonomiya, ecosystem, lagay ng panahon, at klima. Bagama't ang ilang alikabok ay isang natural na pangyayari, ang isang malaking bahagi ay resulta ng mahinang pamamahala ng tubig at lupa.

Kapansin-pansin, ang bulletin ay nagdetalye ng tatlong pangunahing insidente noong 2022. Noong Marso, isang pambihirang pagsiklab ng alikabok ang naganap mula sa hilagang Africa sa ibabaw ng Spain at Portugal, na may pinakamataas na oras-oras na halaga na lampas sa 3,500 micrograms bawat cubic meter, na higit na lumampas sa pang-araw-araw na limitasyon ng European Union na 50 micrograms. Noong Mayo, ang Gitnang Silangan at silangang Estados Unidos ay nakaranas ng matinding bagyo ng alikabok, na nakakaapekto sa visibility at mga lupang pang-agrikultura.

Itinatampok ng punong WMO na si Petteri Taalas ang mga masasamang epekto ng mga bagyo ng buhangin at alikabok sa kalusugan, transportasyon, at agrikultura, na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik sa kaugnayan sa pagitan ng mga bagyo ng alikabok at pagbabago ng klima, na nananatiling medyo hindi ginagalugad. Ang WMO ay nananawagan para sa pagpapatupad ng mga sistema ng maagang babala sa sakuna ng panahon sa buong mundo at ang pagsasama-sama ng mga kasanayan sa pagtataya ng dust storm at mga serbisyo ng babala upang pagaanin ang lumalalang epekto ng pagbabago ng klima.

