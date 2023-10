Transmission Spectra ng GJ 1132 b: Mga Bagong Insight mula sa JWST Observations

By

Pangunahing nakatuon ang paghahanap para sa mga mabatong kapaligiran sa planeta gamit ang James Webb Space Telescope (JWST) sa mga planetang lumilipat ng M dwarf. Nag-aalok ang mga planetang ito ng mga kanais-nais na ratio ng laki ng planeta-sa-bituin, na nagpapahusay sa pagtuklas ng mga tampok sa atmospera. Gayunpaman, dahil sa katulad na lakas ng signal ng mga feature sa atmospera at ang single-transit na performance ng JWST, kailangan ng maraming obserbasyon para kumpirmahin ang anumang mga natuklasan.

Sa isang kamakailang pag-aaral, ipinakita ng mga mananaliksik ang dalawang obserbasyon sa transit ng mabatong planeta na GJ 1132 b gamit ang instrumentong JWST NIRSpec G395H. Sumasaklaw sa isang wavelength na saklaw na 2.8-5.2 μm, ang mga obserbasyong ito ay naglalayong magbigay ng liwanag sa komposisyon ng atmospera ng planeta. Ang mga nakaraang obserbasyon gamit ang instrumento ng WFC3 ng Hubble Space Telescope ay nagbunga ng hindi tiyak na mga resulta, na may magkasalungat na ebidensya para sa alinman sa isang kapaligiran o isang walang tampok na spectrum.

Ang data ng JWST ay nagsiwalat ng mga makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pagbisita. Sa isang transit, ang spectrum ay pare-pareho sa isang H2O-dominated na kapaligiran, na may mga bakas ng CH4 at N2O. Bilang kahalili, ang signal ay maaaring maiugnay sa stellar contamination mula sa unocculted starspots. Sa kabilang banda, ang spectrum na nakuha sa ikalawang transit ay lumitaw na walang tampok. Wala alinman sa pagbisita ang sumuporta sa naunang naiulat na presensya ng HCN sa kapaligiran ng GJ 1132 b. Ang mga naobserbahang pagkakaiba sa pagitan ng mga pagbisita ay hindi maipaliwanag ng pagkakaiba-iba ng atmospera o mga instrumental na epekto.

Mahalaga, sinuri din ng mga mananaliksik ang out-of-transit stellar spectra at walang nakitang ebidensya ng pagbabago ng stellar inhomogeneity sa pagitan ng mga pagbisita, na pinaghihiwalay ng 8 araw lamang. Bukod pa rito, walang natukoy na makabuluhang pagkakaiba sa mga instrumental na sistematikong epekto. Ang pinaka-makatwirang paliwanag para sa mga naobserbahang pagkakaiba ay ang random na ingay na nakakaapekto sa pagsusuri ng data.

Ang mga bagong obserbasyon na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa transmission spectra ng GJ 1132 b at binibigyang-diin ang mga hamon na nauugnay sa pag-detect at pagkilala sa mga atmospheres ng mabatong exoplanet. Ang mga karagdagang pag-aaral kasama ang JWST at iba pang mga obserbatoryo sa hinaharap ay patuloy na magpapalawak ng ating pang-unawa sa magkakaibang mga kapaligiran na naroroon sa populasyon ng exoplanet.

