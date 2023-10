Ang Urbanisasyon ba ay Nagtutulak sa Ebolusyon ng Halaman? Pagsisiyasat sa Mga Epekto ng Urban Heat Islands sa Pagkakaiba-iba ng Kulay ng Dahon

Binago ng urbanisasyon ang malalaking bahagi ng lupa sa Earth, na lumilikha ng mga tirahan na gawa ng tao na kilala bilang mga kapaligirang pang-urban. Ang mga kapaligirang ito ay nagpapataw ng mga piling panggigipit sa kanilang mga naninirahan, kabilang ang pagkakalantad sa mga ibabaw na nagpapanatili ng init na bumubuo ng mga isla ng init sa lungsod. Habang ang nakaraang pananaliksik ay ginalugad ang epekto ng urban heat stress sa ebolusyon ng hayop, ang mga epekto nito sa mga halaman ay nananatiling hindi pa natutuklasan.

Upang tulay ang agwat sa pananaliksik na ito, isang pangkat ng mga mananaliksik na pinamumunuan ni Associate Professor Yuya Fukano mula sa Chiba University sa Japan ang nag-imbestiga kung paano nakakaapekto ang mga urban heat island sa mga kulay ng dahon ng Oxalis corniculata, isang halaman na karaniwang kilala bilang gumagapang na woodsorrel. Ang halaman na ito ay nagpapakita ng mga pagkakaiba-iba sa kulay ng dahon, mula sa berde hanggang pula, at matatagpuan sa parehong mga urban at hindi urban na espasyo sa buong mundo. Iminumungkahi ng mga nakaraang pag-aaral na ang mga pagkakaiba-iba ng kulay na ito ay kumikilos bilang mga ebolusyonaryong adaptasyon upang maprotektahan ang halaman mula sa stress sa kapaligiran, na may mga pulang pigment sa mga dahon na naisip na mabawasan ang init at pinsala na dulot ng liwanag.

Sa pamamagitan ng mga obserbasyon sa field na isinagawa sa mga urban at non-urban na rehiyon sa lokal, landscape, at global na kaliskis, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga variant ng red-leaf ng gumagapang na woodsorrel ay karaniwang matatagpuan malapit sa hindi tinatablan ng mga ibabaw sa mga urban na lugar, habang ang mga variant ng green-leaf ay nangingibabaw sa mga berdeng espasyo. Ang heograpikal na pattern na ito ay pare-pareho sa buong mundo, na nagpapatunay ng isang link sa pagitan ng urbanisasyon at mga pagkakaiba-iba ng kulay ng dahon sa gumagapang na woodsorrel.

Ang mga karagdagang eksperimento ay isinagawa upang mabilang ang mga nakakaangkop na benepisyo ng mga pagkakaiba-iba ng kulay ng dahon na ito. Ipinakita ng mga resulta na ang mga variant ng red-leaf ay nagpakita ng higit na mataas na rate ng paglago at mas mataas na kahusayan sa photosynthetic sa ilalim ng mataas na temperatura, habang ang mga variant ng berdeng dahon ay umunlad sa mas mababang temperatura. Ang mga variant ng red-leaf ay nagpakita ng mas mataas na stress tolerance at mas mapagkumpitensya sa mga urban na lugar na may mababang densidad ng halaman, habang ang mga variant ng berdeng dahon ay umunlad sa mga luntiang lugar.

Ipinahiwatig ng mga pagsusuri sa genetiko na ang variant ng red-leaf ng O. corniculata ay maaaring nag-evolve nang maraming beses mula sa ninuno na berdeng dahon ng halaman. Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa patuloy na ebolusyon sa mga urban na lugar at itinatampok ang kahalagahan ng pag-unawa sa adaptasyon ng halaman sa urban heat islands para sa sustainable crop production at ecosystem dynamics.

Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang tuklasin ang iba pang mga katangian ng halaman na lampas sa kulay ng dahon para sa isang komprehensibong pag-unawa sa pagbagay ng halaman sa mga isla ng init sa lungsod.

Pinagmulan: Yuya Fukano et al, Mula berde hanggang pula: Ang urban heat stress ay nagtutulak ng ebolusyon ng kulay ng dahon. Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Chiba University)