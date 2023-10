Napag-alaman ng Pag-aaral na Mas Kaunti ang Pagtuon ng mga Tao sa Trabaho Kapag Akala Nila Nasuri Ito ng mga Robot

Ang isang bagong pag-aaral mula sa Technical University of Berlin ay nagsiwalat na ang mga tao ay may posibilidad na hindi gaanong pansinin ang kanilang trabaho kapag naniniwala sila na nasuri na ito ng mga robot. Ginawa ng mga mananaliksik ang isang senaryo kung saan ang mga kalahok ay inatasan na suriin ang mga circuit board para sa mga depekto. Kalahati ng mga kalahok ay sinabihan na isang robot na pinangalanang Panda ang unang nag-inspeksyon sa mga circuit board, at nakikita at naririnig nila ang robot habang nagtatrabaho.

Natuklasan ng pag-aaral na ang mga taong nagtatrabaho sa tabi ng mga robot ay mas malamang na magpakita ng isang phenomenon na kilala bilang "social loafing." Ang social loafing ay nangyayari kapag ang mga tao ay nagsusumikap sa isang koponan kumpara sa kapag sila ay nagtatrabaho nang mag-isa. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang pagbaba sa pagiging produktibo ay maaaring maiugnay sa isang pagbabago sa pagganyak sa mga setting ng nakabahaging gawain.

Bagaman walang makabuluhang pagkakaiba sa oras at pagsisikap na ginugol ng parehong grupo ng mga kalahok, ang mga naniniwala na sila ay nagtatrabaho sa robot ay nakakuha ng mas kaunting mga depekto sa paglaon ng gawain. Ito ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng katotohanan na ang pagtatrabaho sa isang pangkat ay binabawasan ang pakiramdam ng indibidwal na pananagutan para sa kinalabasan ng isang gawain.

Ang isang limitasyon ng pag-aaral ay ang mga kalahok ay hindi direktang nakikipag-ugnayan sa robot at alam nila na sila ay sinusunod bilang bahagi ng pag-aaral. Gayunpaman, ang mga natuklasan ay nagtataas ng mahahalagang tanong tungkol sa mga implikasyon ng pakikipagsosyo ng tao-robot sa mga sitwasyon sa totoong buhay.

Ang kababalaghan ng social loafing ay pinag-aralan mula noong 1913 nang unang naobserbahan ito ni Max Ringelmann sa panahon ng isang eksperimento sa paghila ng lubid. Itinatampok nito ang nabawasan na pagsisikap na kadalasang ginagawa ng mga indibidwal sa isang gawain kapag nagtatrabaho sila sa isang pangkat.

Iginuhit din ng mga mananaliksik ang pansin sa mga hamon ng pagsubaybay sa atensyon at mga antas ng pakikipag-ugnayan sa mga pakikipagtulungan ng tao-robot. Bagama't madaling subaybayan ang tingin ng isang tao, mas kumplikadong gawain ang pagtukoy kung ang impormasyon ay sapat na pinoproseso sa isip.

Ang pag-aaral na ito ay may implikasyon na lampas sa setting ng pananaliksik. Sa mga industriya tulad ng aviation, kung saan ang pakikipag-ugnayan ng tao-automation ay mahalaga, ang mga pagkasira sa koordinasyon ay maaaring humantong sa mga pagkakamali. Samakatuwid, ang epektibong pagsasanay, pamamaraan, at feedback ay mahalaga upang matiyak ang ligtas at mahusay na paggamit ng automation sa lugar ng trabaho.

