The Simulated Universe Theory: Paggalugad sa Kalikasan ng Reality

By

Ang simulate universe theory ay nagmumungkahi na ang ating realidad ay hindi hihigit sa isang meticulously programmed computer simulation. Ayon sa ideyang ito, ang ating mga pisikal na batas at karanasan ay nabuo sa pamamagitan ng mga proseso ng computational ng isang advanced na sistema. Bagama't haka-haka, ang teoryang ito ay nakakuha ng atensyon mula sa mga siyentipiko at pilosopo dahil sa mga kaakit-akit na implikasyon nito.

Ang konsepto ng realidad bilang isang ilusyon ay nagmula sa sinaunang Greece, kung saan ang mga pilosopo tulad ni Plato ay isinasaalang-alang ang bagay bilang isang paghahayag lamang o ilusyon. Sa modernong panahon, ang ideyang ito ay umunlad sa ideya ng isang simulate na katotohanan, na pinalakas ng mga pagsulong sa computing at digital na teknolohiya. Ang pinagbabatayan na paniniwala ay ang tunay na kalikasan ng realidad ay lampas sa pisikal na kaharian.

Bagama't nakakaintriga ang ilang siyentipiko sa ideya ng isang simulate na uniberso, ang iba ay nananatiling may pag-aalinlangan. Ang paghahanap para sa mga anomalya na maaaring magbunyag ng simulate na kalikasan ng ating realidad ay isang hamon, dahil ang ating pag-unawa sa mga batas ng pisika ay umuunlad pa rin.

Ang isang posibleng eksperimento upang subukan ang simulate na teorya ng uniberso ay iminungkahi sa isang 2022 na pag-aaral gamit ang teorya ng impormasyon, na binibilang ang imbakan at komunikasyon ng impormasyon. Sa pananaliksik na ito, ipinakilala ang isang bagong batas ng pisika na tinatawag na pangalawang batas ng infodynamics. Ang batas na ito ay nagsasaad na ang information entropy, ang average na dami ng impormasyong ipinadala ng isang kaganapan, ay dapat manatiling pare-pareho o bumaba sa paglipas ng panahon. Kabaligtaran ito sa pangalawang batas ng thermodynamics, dahil karaniwang tumataas ang entropy.

Ang pangalawang batas ng infodynamics ay nagbibigay ng kosmolohiyang pangangailangan at may malalayong implikasyon. Maaari nitong ipaliwanag ang pag-uugali ng genetic na impormasyon, ang paglitaw ng genetic mutations, phenomena sa atomic physics, at ang time evolution ng digital data. Bilang karagdagan, nag-aalok ito ng pananaw sa pangingibabaw ng simetrya sa uniberso.

Ang pagtuklas na ito ay may makabuluhang implikasyon para sa iba't ibang larangan, kabilang ang genetic research, evolutionary biology, physics, mathematics, at cosmology. Ipinapahiwatig nito ang posibilidad na ang ating buong uniberso ay maaaring isang simulate na konstruksyon o isang kumplikadong computer.

Pinagmumulan:

- Pangalan ng Pinagmulan: [LINK]

- Pangalan ng Pinagmulan: [LINK]