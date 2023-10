Ang Ikalawang Batas ng Infodynamics at ang Simulated Universe Theory

Ang simulate universe theory ay nagmumungkahi na ang ating realidad ay talagang isang computer simulation, na may mga galaxy, planeta, at mga anyo ng buhay na lahat ay maingat na nakaprograma sa pagkakaroon. Ang ideyang ito, na nakakuha ng atensyon mula sa mga siyentipiko at pilosopo, ay nagmumungkahi na ang mga pisikal na batas na namamahala sa ating uniberso ay mga algorithm lamang. Ang aming mga karanasan ay nabuo sa pamamagitan ng mga proseso ng computational ng isang advanced na system. Habang haka-haka, ang teoryang ito ay gumawa ng marka nito sa sikat na kultura, na lumalabas sa mga pelikula tulad ng The Matrix.

Ang konsepto ng katotohanan bilang isang ilusyon ay maaaring masubaybayan pabalik sa sinaunang Greece, kung saan ang mga pilosopo tulad ni Plato ay itinuturing na ang materyal na mundo ay isang manipestasyon o ilusyon, na ang tunay na katotohanan ay naninirahan sa larangan ng isip at espiritu. Sa modernong panahon, ang ideyang ito ay umunlad sa paniwala na ang materyal na mundo at kamalayan ay bahagi ng isang simulate na katotohanan. Ang mga kamakailang pagsulong sa computing at digital na mga teknolohiya ay higit pang nagpasigla sa pagpapalawig na ito ng idealismo, kung saan ang tunay na katangian ng realidad ay lumalampas sa pisikal.

Sa loob ng siyentipikong komunidad, ang simulate na teorya ng uniberso ay nagdulot ng pagkahumaling at pag-aalinlangan. Iminumungkahi ng ilang siyentipiko na kung ang ating realidad ay isang simulation, maaaring may mga aberya o mga pattern na nagtataksil sa kunwa nitong kalikasan. Gayunpaman, ang paghahanap ng ebidensya ng mga anomalyang ito ay nananatiling isang hamon, habang patuloy na umuunlad ang ating pag-unawa sa mga batas ng pisika. Sa kasalukuyan, walang tiyak na balangkas upang makilala ang isang kunwa at hindi kunwa na katotohanan.

Sa isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa AIP Advances, iminungkahi ng isang siyentipiko ang isang bagong batas ng pisika na tinatawag na pangalawang batas ng infodynamics, na sumusuporta sa simulate universe theory. Ang batas na ito, batay sa teorya ng impormasyon, ay nagsasaad na ang "information entropy" ng isang kaganapan ay dapat manatiling pare-pareho o bumaba sa paglipas ng panahon, hanggang sa isang minimum na halaga sa ekwilibriyo. Ang batas na ito ay sumasalungat sa pangalawang batas ng thermodynamics, dahil iminumungkahi nito na bumababa ang entropy ng impormasyon sa paglipas ng panahon habang tumataas ang entropy.

Ang pangalawang batas ng infodynamics, ayon sa pag-aaral, ay lumilitaw na isang pangangailangang kosmolohikal na may malawak na mga implikasyon sa siyensya. Maaari nitong ipaliwanag ang pag-uugali ng genetic na impormasyon at genetic mutations, pati na rin ang phenomena sa atomic physics at ang time evolution ng digital data. Ang pinaka-kapansin-pansin, ang batas na ito ay nag-aalok ng paliwanag para sa pangingibabaw ng simetrya sa uniberso, dahil ang mga estado ng mataas na symmetry ay tumutugma sa pinakamababang entropy ng impormasyon.

Ang pagtuklas ng pangalawang batas ng infodynamics ay may malalim na implikasyon para sa mga larangan tulad ng genetic research, evolutionary biology, genetic therapies, physics, mathematics, at cosmology. Iminumungkahi nito na ang ating uniberso, kasama ang mga kumplikadong istruktura at proseso nito, ay maaaring isang simulate na konstruksyon o isang napakalaking computer system. Sa pamamagitan ng pag-optimize ng data compression at content ng impormasyon, ang simulation na ito ay magtitipid ng computational power at magbabawas ng mga kinakailangan sa data.

Habang ang simulate universe theory ay nananatiling haka-haka, ang pangalawang batas ng infodynamics ay nagbibigay ng posibleng siyentipikong balangkas upang tuklasin ang bisa nito. Ang karagdagang pananaliksik at pag-eeksperimento ay kinakailangan upang subukan at patunayan ang batas na ito, na posibleng magbigay ng liwanag sa tunay na katangian ng ating katotohanan.

