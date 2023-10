Mas Karaniwan ba ang Mga Planetang Kalakihan ng Lupa sa Paligid ng mga Red Dwarf? Siguro hindi

Ang paghahanap para sa mga potensyal na matitirahan na mga exoplanet ay madalas na nakatuon sa mga mundong kasing laki ng Earth, kung isasaalang-alang ang Earth ay ang tanging kilala na matitirahan na planeta. Pinalibutan ng kamakailang kasabikan ang pagtuklas ng pitong planeta na kasinglaki ng Earth na umiikot sa isang red dwarf star sa TRAPPIST-1 system, na humahantong sa haka-haka na ang mga naturang planeta ay maaaring mas karaniwan sa paligid ng mga red dwarf kumpara sa mga bituin na tulad ng Araw. Gayunpaman, iba ang iminumungkahi ng bagong pananaliksik.

Ang paghahanap ng mga exoplanet ay nagsimula sa Kepler space telescope ng NASA, na kinilala ang halos 5,000 exoplanet, na may libu-libo pang naghihintay ng kumpirmasyon. Ang mga unang natuklasan mula kay Kepler ay nagpahiwatig na ang mga exoplanet na kasing laki ng Earth sa mga habitable zone ay mas laganap sa paligid ng M-dwarfs (red dwarf). Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga pagdududa tungkol sa katumpakan ng data ni Kepler.

Ang kamakailang pag-aaral, na pinamagatang "Walang Katibayan para sa Higit pang Earth-sized na mga Planeta sa Habitable Zone ng Kepler's M versus FGK Stars," na isinulat ni Galen Bergsten ng Unibersidad ng Arizona, ay humahamon sa mga naunang pagpapalagay. Itinatampok nito na ang maaasahang pagtukoy ng mga planeta na kasing laki ng Earth sa habitable zone ay nananatiling mailap, kahit na para sa mga M dwarf.

Ang Kepler ay idinisenyo upang obserbahan ang mga planeta na kasinglaki ng Earth sa paligid ng mga bituin na tulad ng Araw, ngunit ang mga mekanikal na pagkabigo ay naantala ang pangmatagalang pagsubaybay nito, na pumipigil sa isang masusing survey. Dahil dito, kinailangan ng mga mananaliksik na umasa sa limitadong data ni Kepler upang matantya ang paglitaw ng mga planeta na kasinglaki ng Earth sa paligid ng mga red dwarf. Ang mga nakaraang pag-aaral ay nagmungkahi ng makabuluhang bilang ng mga planetang ito, ngunit ang bagong pananaliksik ay nagmumungkahi na ang mga resulta ng Kepler ay hindi tumpak, na ginagawang hindi maaasahan ang tinantyang mga rate ng paglitaw.

Sa pamamagitan ng paggamit ng Gaia spacecraft, na tiyak na sumusukat sa mga katangian ng mga bituin, ang pag-aaral ay nagpapakita na marami sa mga bituin ni Kepler ay mas malaki at mas mainit kaysa sa naisip. Ang pinahusay na data ni Gaia ay naglalantad sa kamalian ng mga resulta ng Kepler at higit na pinapahina ang pagpapalagay na ang mga planetang kasing laki ng Earth ay mas karaniwan sa paligid ng mga red dwarf.

Habang hinahamon ng pananaliksik ang mga nakaraang pagtatantya, mahalagang tandaan na ang paghahanap ng mga planetang tulad ng Earth ay mahirap dahil sa mga kahirapan sa pag-detect ng mga transit sa paligid ng mga red dwarf. Bukod dito, ang pagiging matitirahan ng mga pulang dwarf na planeta ay paksa pa rin ng kawalan ng katiyakan, dahil sa potensyal para sa mataas na antas ng radiation at hindi matatag na mga atmospheres.

Marami pang dapat matutunan tungkol sa mga exoplanet na kasing laki ng Earth, iba't ibang uri ng mga bituin, at kanilang mga habitable zone. Habang nagiging available ang mas tumpak na data at nagsasagawa ng mga karagdagang pagsisiyasat ang mga siyentipiko, patuloy na lalalim ang ating pag-unawa. Ang paghahanap upang matukoy ang pagkalat ng mga planeta na kasing laki ng Earth sa mga habitable zone ay nananatiling nagpapatuloy, kapwa sa paligid ng mga red dwarf at tulad ng Araw na mga bituin.

Pinagmumulan:

– “Walang Katibayan para sa Higit pang Earth-sized na mga Planeta sa Habitable Zone ng Kepler's M versus FGK Stars” (The Astronomical Journal, arxiv.org)