Ang Impluwensya ng 3D na Hugis ng DNA sa Mga Mutation na Nagdudulot ng Kanser

Natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral na ang hugis at istraktura ng DNA, lampas sa genetic code nito, ay maaaring may papel sa akumulasyon ng mga mutasyon na nagdudulot ng kanser. Sinasaliksik ng pag-aaral na ito ang konsepto ng "genomic topography," na tumutukoy sa mga elemento ng genome na lampas sa pagkakasunud-sunod ng mga molekula ng DNA. Kabilang dito ang mga kadahilanan tulad ng higpit ng paikot-ikot na DNA at ang pag-activate ng ilang mga gene sa iba't ibang mga cell.

Ang pananaliksik, na inilathala sa journal na Mga Ulat ng Cell, ay sumusuri sa mga ugnayan sa pagitan ng mga topographical na tampok ng DNA at mga kilalang pattern ng mga mutasyon ng kanser sa iba't ibang uri ng kanser. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng higit sa 5,000 mga sample ng tumor mula sa 40 iba't ibang uri ng kanser, sinusuri ng pag-aaral ang 516 topographical na mga tampok upang maunawaan ang kanilang impluwensya sa lokasyon ng genetic mutations.

Ang ilan sa mga tampok na ito ay nauugnay sa tiyempo at lokasyon ng mga mutasyon sa panahon ng proseso ng transkripsyon, na napakahalaga para sa pagsasalin ng DNA sa RNA. Ang iba ay konektado sa mga protina na tinatawag na histones, na binabalot ng DNA, pati na rin ang istraktura ng DNA ng sugat. Ang isa pang tampok ay nagsasangkot ng isang protina na tinatawag na CTCF, na kumokontrol sa 3D na istraktura ng chromatin, ang kumplikadong nabuo ng DNA at mga histone. Binibigyang-daan ng CTCF ang DNA na bumuo ng mga siksik na chromatin loops.

Ayon sa mga natuklasan ng pag-aaral, ang ilang mga pattern ng mutation na nauugnay sa pag-inom ng alkohol ay nangyayari nang maaga sa proseso ng pagtitiklop ng cell. Ang pattern na ito ay naobserbahan sa ulo at leeg, esophageal, at mga selula ng kanser sa atay. Bilang karagdagan, natuklasan ng mga mananaliksik na ang iba't ibang mga tampok na topograpikal ay maaaring maiugnay sa mga mutasyon na nagreresulta sa parehong mga pagbabago sa "mga titik" ng DNA sa immune cell cancer. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga mutasyon na ito ay may iba't ibang pinagbabatayan na mga sanhi.

Bagama't ang pag-aaral ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga mutasyon na partikular sa kanser, marami pa rin ang dapat maunawaan tungkol sa papel ng topograpiya ng DNA. Maaaring tuklasin ng pananaliksik sa hinaharap ang link sa pagitan ng mga genetic na kundisyon at mga topographical na tampok ng DNA at imbestigahan ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng iba't ibang salik sa kapaligiran at mga mutasyon na nagdudulot ng kanser. Sa pamamagitan ng karagdagang paggalugad sa mga asosasyong ito, umaasa ang mga mananaliksik na matuklasan kung bakit nakakaimpluwensya ang hugis ng DNA sa pag-unlad ng kanser.

Sa mga tuntunin ng mga aplikasyon, ginawa ng pag-aaral na magagamit ang data nito sa pamamagitan ng COSMIC database, na maaaring makatulong sa pagbuo ng mga naka-target na paggamot sa kanser. Gayunpaman, dapat tandaan na ang pag-aaral ay may ilang mga limitasyon, dahil ang topographical na data ay nakolekta mula sa ibang grupo ng mga pasyente kaysa sa data ng mutation ng kanser. Ang karagdagang pananaliksik na may data na nakolekta mula sa parehong mga cell ay maaaring magbigay ng iba't ibang mga resulta.

Sa pangkalahatan, itinatampok ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa 3D na hugis ng DNA sa pag-unawa sa mga pattern ng mga mutasyon na nagdudulot ng kanser. Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga kumplikado ng genomic topography, nilalayon ng mga siyentipiko na pahusayin ang kanilang kakayahang maiwasan, gamutin, at maunawaan ang iba't ibang anyo ng kanser.

