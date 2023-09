Mga Labi ng DNA na Natagpuan sa Fossilized Sea Turtle na Nagmula Noong 6 Milyong Taon

Natuklasan ng mga mananaliksik ang mga labi ng DNA sa mga fossilized na labi ng isang sea turtle na nabuhay humigit-kumulang 6 na milyong taon na ang nakalilipas. Ang paghahanap na ito ay makabuluhan dahil bihirang matukoy ang genetic na materyal sa mga sinaunang vertebrate fossil. Ang fossil ay nahukay sa kahabaan ng baybayin ng Caribbean ng Panama noong 2015 at naglalaman ng mahusay na napreserbang mga bone cell na tinatawag na osteocytes.

Kahit na ang fossil ay bahagyang kumpleto lamang, na may medyo buo na carapace (shell), natukoy ng mga mananaliksik ang pagkakaroon ng mga labi ng DNA sa cell nuclei ng ilang mga osteocytes. Mahalagang tandaan na ang mga mananaliksik ay hindi nag-extract ng DNA, sa halip ay kinilala ang mga bakas ng DNA sa nuclei.

Ang pagtuklas na ito ay nagbibigay ng mga insight sa evolutionary history ng mga sea turtles. Ang fossil ay kabilang sa genus na Lepidochelys, na kinabibilangan ng dalawang buhay na species ng sea turtles: Kemp's ridley at olive ridley turtles. Ang Kemp's ridley, na kilala sa hugis tatsulok na ulo nito at bahagyang baluktot na tuka, ay pangunahing matatagpuan sa Gulpo ng Mexico. Ang olive ridley, na halos kahawig ng Kemp's ridley, ay may mas malaking distribusyon at makikita sa mga tropikal na rehiyon ng Pacific, Indian, at Atlantic oceans.

Ang fossil ay kumakatawan sa pinakalumang kilalang miyembro ng Lepidochelys genus, na nagbibigay-liwanag sa kasaysayan ng ebolusyon nito. Bagaman ang mga tiyak na species ay hindi matukoy dahil sa hindi kumpletong mga labi, ang pagkakaroon ng mga labi ng DNA ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa hinaharap na molekular na ebolusyonaryong pag-aaral.

Ang pagtuklas na ito ay nagdaragdag sa limitadong bilang ng mga vertebrate fossil na may mga labi ng DNA. Noong nakaraan, ang mga labi ng DNA ay natagpuan sa mga fossil ng mga dinosaur, tulad ng Tyrannosaurus at Brachylophosaurus, na dating milyun-milyong taon. Ang mga labi ng DNA ay naiulat din sa mga sinaunang insekto.

Bagama't ang DNA ay nabubulok, ang ilang kundisyon ng pag-iingat ay maaaring paganahin ang kaligtasan nito sa mga fossil. Habang umuusad ang pananaliksik sa larangang ito, maaaring masunod-sunod ng mga siyentipiko ang maliliit na piraso ng DNA mula sa mga sinaunang labi at makakuha ng karagdagang mga insight sa mga ebolusyonaryong relasyon ng iba't ibang species.

Pinagmulan: Reuters