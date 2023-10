Bagong Magaang Materyal na Mas Matibay Kaysa sa Bakal na Ginawa Gamit ang DNA at Salamin

Ang mga siyentipiko mula sa Columbia University, University of Connecticut, at Brookhaven National Laboratory ng Kagawaran ng Enerhiya ng US ay nakabuo ng isang groundbreaking na magaan na materyal na mas malakas kaysa sa bakal. Sa isang pakikipagtulungan, pinagsama ng mga mananaliksik ang DNA, ang biological na materyal na responsable para sa pag-iimbak ng genetic na impormasyon, na may silica, na siyang pangunahing bahagi ng salamin, upang lumikha ng bagong materyal.

Isa sa mga natatanging aspeto ng DNA ay ang kakayahang bumuo ng mga kumplikadong 3D na istruktura, o origami, sa pamamagitan ng pagbubuklod ng mga nucleotide. Ang mga istruktura ng DNA na ito ay maaaring kumilos bilang mga bloke ng gusali na nagsasama-sama sa mas malalaking istruktura ng sala-sala. Sa pamamagitan ng paglalagay sa mga DNA frame na ito ng manipis na layer ng silica, ang mga mananaliksik ay nakagawa ng materyal na parehong magaan at hindi kapani-paniwalang malakas. Ang materyal ay isinasama rin ang mga prinsipyo ng biomineralization, na kung saan ay ang proseso kung saan ang buhay na tissue ay gumagawa ng mga mineral upang mapataas ang katigasan nito.

Gumamit ang mga siyentipiko ng nanoindentation, isang espesyal na mekanikal na pagsubok, upang sukatin ang lakas ng materyal. Natagpuan nila na ito ay apat na beses na mas malakas kaysa sa bakal, habang ang density nito ay halos limang beses na mas mababa. Ang lakas at katatagan ng materyal ay nagmumula sa natatanging kumbinasyon ng DNA at silica, pati na rin sa nanoscale na istraktura nito. Nagbubukas ito ng mga bagong posibilidad para sa mga aplikasyon ng engineering at pagtatanggol.

Plano ng mga mananaliksik na higit pang imbestigahan ang paggamit ng iba pang mga materyales, tulad ng carbide ceramics, upang lumikha ng mas matibay na magaan na materyales. Ang kanilang mga natuklasan ay nai-publish sa journal Cell Reports Physical Science. Ang tagumpay na ito ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa pagbuo ng mga bagong materyales at teknolohiya sa hinaharap.

Kahulugan:

– DNA: Isang molekula na nagdadala ng biological na impormasyon at nagtuturo sa mga cell kung paano bumuo, lumago, at magparami.

– Silica: Ang pangunahing bahagi ng salamin, isang matigas at malutong na materyal.

– Origami: Ang sining ng pagtitiklop ng papel sa masalimuot na disenyo.

– Nucleotides: Ang mga bloke ng pagbuo ng DNA.

– Biomineralization: Ang proseso kung saan ang buhay na tissue ay gumagawa ng mga mineral upang mapataas ang katigasan.

Pinagmumulan:

