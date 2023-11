Ang Maagang Uniberso ay Nagpapakita ng Nakakagulat na Mga Pananaw: Nagpapakita ang Mga Batang Kalawakan ng Hindi Inaasahang Komposisyon ng Kemikal

By

Isang pangkat ng mga astrophysicist mula sa Northwestern University ang nakagawa ng mga kamangha-manghang pagtuklas tungkol sa ebolusyon ng maagang universe galaxies gamit ang data mula sa James Webb Space Telescope (JWST). Nakatuon ang mga mananaliksik sa mga "teenage" galaxy na nabuo lamang ng dalawa hanggang tatlong bilyong taon pagkatapos ng Big Bang, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa ating cosmic na pinagmulan.

Ayon sa kaugalian, ang pag-aaral ng malalayong galaxy ay parang pagbabalik-tanaw sa nakaraan, na ang liwanag ay tumatagal ng bilyun-bilyong taon para maabot tayo. Ang pagsusuri ng koponan sa Chemical Evolution Constrained gamit ang Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey data ay nagsiwalat ng mga hindi inaasahang natuklasan. Ang mga galaxy na ito ay hindi lamang mas mainit kaysa sa inaasahan ngunit nakakagulat din na naglalaman ng mabibigat na elemento tulad ng nickel.

Gamit ang isang pinagsama-samang larawan na nilikha mula sa liwanag na nakolekta mula sa 23 kalawakan, natukoy ng pangkat ng pananaliksik ang pagkakaroon ng walong elemento: Hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, silicon, sulfur, argon, at nickel. Habang ang mga mas magaan na elemento ay inaasahan, ang pagkakaroon ng nikel, isang mas mabigat na elemento kaysa sa bakal, ay isang hindi pangkaraniwang paghahayag.

Ang pagmamasid sa nickel sa malalayong mga kalawakan ay isang bihirang pangyayari, kahit na sa mas lumang mga kalawakan na mas malapit sa atin. Karaniwan, ang nickel ay sinusunod pagkatapos ng maraming mga siklo ng buhay ng mga bituin, sa pamamagitan ng mga supernova, at ang kasunod na synthesis at pagkalat ng mas mabibigat na elemento sa buong kalawakan. Ang pagtuklas ng nickel ay nagmumungkahi ng kakaiba tungkol sa mga bituin sa loob ng mga unang galaxy na ito.

Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, Assistant Professor Allison Strom, ay nag-isip na ang mas mataas na naobserbahang temperatura sa mga batang galaxy na ito ay maaaring konektado sa kanilang kakaibang komposisyon ng kemikal. Ipinaliwanag niya na ang iba't ibang temperatura ng kalawakan ay isang pagpapakita ng kanilang natatanging kemikal na DNA, dahil ang temperatura at kimika ng gas sa mga kalawakan ay likas na nauugnay.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga bagong tanong tungkol sa maagang uniberso at sa pagbuo ng mga kalawakan. Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay inilathala sa The Astrophysical Journal Letters, na nagbibigay-liwanag sa masalimuot at masalimuot na proseso na humubog sa ating kasaysayan ng kosmiko.

FAQ

1. Ano ang isiniwalat ng pag-aaral tungkol sa mga unang galaxy sa uniberso?

Natuklasan ng pag-aaral na ang unang bahagi ng uniberso na "teenage" na mga galaxy ay mas mainit kaysa sa inaasahan at naglalaman ng mabibigat na elemento tulad ng nickel, na medyo bihira sa malalayong galaxy.

2. Anong mga pamamaraan ang ginamit upang pag-aralan ang mga kalawakan na ito?

Ang mga astrophysicist ay gumamit ng data mula sa James Webb Space Telescope (JWST) at sa Chemical Evolution Constrained gamit ang Ionized Lines sa Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. Pinagsama nila ang mga light wavelength na nakolekta mula sa maraming galaxy upang lumikha ng isang pinagsama-samang larawan.

3. Bakit makabuluhan ang pagkakaroon ng nickel?

Ang nickel ay karaniwang nakikita sa mas lumang mga kalawakan na mas malapit sa atin, pagkatapos ng maraming pag-ikot ng mga supernova at ang synthesis ng mas mabibigat na elemento. Ang presensya nito sa mga batang kalawakan ay nagmumungkahi ng mga natatanging katangian sa kanilang mga stellar na populasyon.

4. Paano konektado ang temperatura ng kalawakan at kimika?

Iminumungkahi ng nangungunang may-akda ng pag-aaral na ang mas mataas na naobserbahang temperatura ng mga kalawakan na ito ay maaaring maiugnay sa kanilang natatanging komposisyon ng kemikal. Ang temperatura at kimika ng gas sa mga kalawakan ay intrinsically intertwined.