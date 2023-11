Pag-unlock sa Mga Misteryo ng Salamin: Paggalugad sa Structural Nature

Ang salamin, isang materyal na ginamit sa loob ng maraming siglo sa iba't ibang mga aplikasyon, ay patuloy na nakakaintriga sa mga siyentipiko sa hindi maayos na pagsasaayos ng atom nito at mailap na kaayusan ng istruktura. Gayunpaman, ang isang kamakailang tagumpay ng isang pangkat ng pananaliksik na pinamumunuan ni Propesor Motoki Shiga mula sa Unprecedented-scale Data Analytics Center ng Tohoku University ay nagbigay ng bagong liwanag sa misteryosong materyal na ito.

Ang pangunahing pokus ng pag-aaral ay sa mga hugis ng singsing sa loob ng mga chemically bonded network ng salamin. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga makabagong paraan upang mabilang ang tatlong-dimensional na istraktura at mga simetriko ng mga singsing na ito, natuklasan ng mga mananaliksik ang mahahalagang insight. Dalawang tagapagpahiwatig, "kabilogan" at "pagkagaspang," ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtukoy ng bilang ng mga kinatawan ng mga hugis ng singsing sa parehong mala-kristal at malasalamin na silica (SiO2).

Nakapagtataka, ang pagsusuri ay nagsiwalat ng pinaghalong mga singsing na natatangi sa salamin, pati na rin ang ilan na kahawig ng mga matatagpuan sa mga kristal. Hinahamon ng paghahanap na ito ang kumbensyonal na pagpapalagay na ang salamin ay walang kaayusan sa istruktura at ipinapakita na may mga pinagbabatayan na pattern sa loob ng tila magulong pag-aayos ng mga atomo nito.

Bukod dito, ang pangkat ng pananaliksik ay bumuo ng isang pamamaraan upang sukatin ang spatial atomic density sa paligid ng mga singsing sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang direksyon. Ang diskarte na ito ay nagsiwalat ng anisotropy, na nagpapahiwatig na ang pagsasaayos ng atom ay hindi pantay na kinokontrol sa lahat ng direksyon. Ang pagtuklas na ito ay nakahanay sa pang-eksperimentong ebidensya, tulad ng data ng diffraction ng SiO2, at itinatampok ang mga lugar ng naisalokal na pagkakasunud-sunod ng istruktura sa gitna ng pangkalahatang kaguluhan.

Ang pag-unawa sa kaayusan ng istruktura sa salamin ay may malalayong implikasyon. Hindi lamang ito nagbibigay ng mga insight sa mga phase transition, tulad ng vitrification at crystallization, ngunit nagbubukas din ng mga paraan para sa pagkontrol sa mga materyal na istruktura at katangian. Binigyang-diin ni Propesor Shiga ang kahalagahan ng pambihirang tagumpay na ito, na nagsasabi, "Ang aming matagumpay na pagsusuri ay nag-aambag sa pag-unawa sa mga phase transition... at nagbibigay ng mga paglalarawang matematikal na kinakailangan para sa pagkontrol sa mga istrukturang materyal at materyal na katangian."

Sa hinaharap, pinaplano ni Shiga at ng kanyang team na gamitin ang mga nobelang diskarteng ito upang higit pang tuklasin ang mga materyal na salamin, gamit ang mga diskarteng batay sa data tulad ng machine learning at artificial intelligence. Nangangako ang data-centric na diskarteng ito na mag-unlock ng mga bagong posibilidad at humimok ng higit pang mga pagsulong sa pagsasaliksik sa salamin.

Orihinal na Pinagmulan: Communications Materials [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

Mga Madalas Itanong (FAQ)

T: Bakit mahirap maunawaan at kontrolin ang katangian ng istruktura ng salamin?

A: Sa kabila ng mahabang kasaysayan ng paggamit nito, nalilito pa rin ang salamin sa mga siyentipiko dahil sa hindi maayos na pagsasaayos ng atom nito, na nagpapahirap sa pagtuklas ng kaayusan ng istruktura at mahusay na disenyo ng mga materyales.

Q: Anong mga singsing ang nakita ng mga mananaliksik sa salamin at paano sila kakaiba?

A: Natuklasan ng mga mananaliksik ang isang halo ng mga singsing na natatangi sa salamin, pati na rin ang ilan na kahawig ng mga matatagpuan sa mga kristal, na hinahamon ang paniwala na ang salamin ay walang kaayusan sa istruktura.

Q: Ano ang anisotropy, at ano ang isiniwalat ng pag-aaral tungkol dito kaugnay ng salamin?

A: Anisotropy ay tumutukoy sa hindi pare-parehong regulasyon ng atomic configuration sa iba't ibang direksyon. Ang pag-aaral ay nagsiwalat ng anisotropy sa paligid ng mga hugis ng singsing sa salamin, na nagpapahiwatig na ang pagkakasunud-sunod ng istruktura ay hindi pare-pareho, ngunit nagpapakita ng mga bulsa ng regularidad.

T: Paano nakakatulong ang pag-unawa sa katangian ng istruktura ng salamin sa pagkontrol sa mga materyal na istruktura at katangian?

A: Ang pag-unawa sa mga pinagbabatayan na pattern sa salamin ay nagbibigay ng mga insight sa mga phase transition tulad ng vitrification at crystallization. Bukod dito, pinapagana nito ang pagbuo ng mga paglalarawang matematikal na kinakailangan para sa pagkontrol sa mga istruktura at katangian ng materyal.

T: Paano higit na tutuklasin ng pangkat ng pananaliksik ang mga materyales sa salamin sa hinaharap?

A: Plano ng pangkat ng pananaliksik na gamitin ang mga diskarte na batay sa data tulad ng machine learning at artificial intelligence upang bumuo ng mga pamamaraan para sa pagtuklas ng mga materyales sa salamin nang mas detalyado, na nagbubukas ng mga bagong paraan para sa pananaliksik at pagbabago.