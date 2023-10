Ang Pagkawala ng mga Hayop sa Dagat sa South Pole: Isang Klima at Misteryo sa Antas ng Dagat

By

Isang kamakailang pag-aaral ang nagbigay liwanag sa misteryosong pagkawala ng mga hayop sa dagat na naganap sa pagitan ng 390 hanggang 385 milyong taon na ang nakalilipas sa South Pole. Ang pananaliksik na isinagawa ay nagbibigay ng bagong pananaw sa malalim na epekto ng klima at mga pagbabago sa antas ng dagat sa mga marine ecosystem.

Sa panahon ng Early-Middle Devonian, ang supercontinent na Gondwana, na kinabibilangan ng mga bahagi ng kasalukuyang Africa, South America, at Antarctica, ay matatagpuan malapit sa South Pole. Taliwas sa nagyeyelong tanawin na iniuugnay natin ngayon sa Antarctica, ang sinaunang lupain na ito ay nakaranas ng mas maiinit na klima at mas mataas na antas ng dagat, na humahantong sa malawak na pagbaha.

Matagal nang nalilito ang mga siyentipiko sa paglitaw at kasunod na pagkawala ng Malvinoxhosan biota, isang grupo ng mga hayop sa dagat na umunlad sa mas malamig na tubig. Ang grupong ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng shellfish, na marami sa mga ito ay wala na. Pagkatapos ng dalawang siglo ng misteryo, ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, si Dr. Cameron Penn-Clarke, ay nagpapaliwanag na ang pinagmulan at pagkawala ng mga hayop na ito ay sa wakas ay nalutas na.

Upang siyasatin ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, ang mga mananaliksik ay nagtipon at nagsuri ng malaking halaga ng data ng fossil. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga advanced na analytical na pamamaraan, maingat nilang sinuri ang mga layer ng sinaunang bato, bawat isa ay naglalaman ng sarili nitong natatanging fossil record. Ang pagsusuri ay nagsiwalat ng 7 hanggang 8 natatanging mga layer, na nagpapakita ng isang progresibong pagbaba sa pagkakaiba-iba ng mga hayop sa dagat.

Sa paghahambing ng mga layer na ito sa sinaunang data ng kapaligiran at mga talaan ng temperatura sa buong mundo, nakagawa ang mga mananaliksik ng isang nakababahala na pagtuklas. Natagpuan nila ang isang malakas na ugnayan sa pagitan ng pagbaba sa pagkakaiba-iba ng marine species at pabagu-bagong antas ng dagat at pagbabago ng klima. Ito ay sa panahon ng isang pandaigdigang yugto ng paglamig na ang Malvinoxhosan biota ay umunlad. Ang mas malamig na kondisyon ay nagpapahintulot sa mga hayop na ito na magpakadalubhasa, na nakikinabang mula sa mga circumpolar thermal barrier malapit sa mga poste. Gayunpaman, nang magsimulang tumaas ang temperatura, nawala ang mga hayop ng Malvinoxhosan, na nagbibigay-daan para sa mga species na mas angkop sa mas maiinit na tubig.

Ang mga pagbabago sa mga antas ng dagat sa panahong ito ay malamang na sinira ang mga natural na hadlang sa karagatan, na nagpapahintulot sa mainit na tubig sa ekwador na makalusot sa South Pole. Dahil dito, nangingibabaw ang mga species na ito ng mainit-init na tubig, na nagpapahiwatig ng pagkamatay ng mga nilalang sa dagat ng Malvinoxhosan. Ang pagkasira ng mga polar ecosystem na dulot ng pagkawala ng Malvinoxhosan biota ay sakuna at hindi na maibabalik.

Inilarawan ito ni Dr. Penn-Clarke bilang isang "390-milyong taong gulang na misteryo ng pagpatay." Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang pinagsamang epekto ng mga pagbabago sa antas ng dagat at temperatura ay ang mga pangunahing salik na nagpapalitaw sa kaganapang ito ng pagkalipol. Bagama't ang partikular na kaganapang ito ay tumutugma sa mga kilalang pagkalipol sa panahon ng Early-Middle Devonian, ang mga mananaliksik ay kulang sa tumpak na mga hinuha sa edad.

Ang pag-unawa sa pagiging sensitibo ng mga polar na kapaligiran at ecosystem sa mga pagbabago sa antas ng dagat at temperatura ay mahalaga, lalo na sa liwanag ng kasalukuyang krisis sa biodiversity. Binibigyang-diin ng pag-aaral ang permanenteng katangian ng mga pagbabagong nagaganap sa mga polar na rehiyon. Itinatampok ng mga natuklasang ito ang pagkaapurahan ng pagprotekta at pag-iingat sa mga mahihinang ecosystem na ito.

Pinagmumulan:

– Pangunahing may-akda ng pag-aaral, Dr. Cameron Penn-Clarke mula sa Unibersidad ng Witwatersrand, Evolutionary Studies Institute.