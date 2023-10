Direktang Imaging ng Glycans na Nagbubuklod sa Biomolecules sa Single-Molecule Level

Ang isang pangkat ng mga organic na chemist mula sa Max-Planck Institute para sa Solid-State Research, sa pakikipagtulungan sa mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng Tübingen at sa Unibersidad ng Copenhagen, ay nakabuo ng paraan ng mikroskopya upang makuha ang mga larawan ng mga glycan na nakatali sa mga biomolecule. Ang mga glycan, na mga carbohydrates na kasangkot sa iba't ibang biological na proseso, ay karaniwang matatagpuan sa ibabaw ng cell. Ang pananaliksik na ito, na inilathala sa Science, ay nagpapakita ng isang pambihirang tagumpay sa mga diskarte sa imaging sa antas ng solong molekula.

Ang mga Glycan ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtitiklop ng protina at napag-aralan nang husto dahil sa kanilang kahalagahan sa mga biological na proseso. Sa pag-aaral na ito, ang mga mananaliksik ay gumamit ng isang electrospray technique upang itulak ang mga glycan na nakagapos sa mga molekula ng lipid at protina (kilala bilang mga glycosaminoglycans at glycoconjugates) sa mga ibabaw ng pilak at tanso. Pinapayagan nito ang direktang pag-imaging ng mga molekula gamit ang pag-scan ng tunneling microscopy.

Sa pamamagitan ng paggamit ng diskarteng ito, natukoy ng pangkat ng pananaliksik ang mga partikular na monosaccharides sa loob ng mga glycan chain at nakakuha ng mga insight sa orientation at attachment na mga posisyon ng glycans sa mga backbone ng protina. Ipinakita rin ng mga siyentipiko ang aplikasyon ng pamamaraang ito ng imaging sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan ng mga glycan na nakaugnay sa oxygen na nakatali sa mga protina ng mucin, na maaaring makatulong sa pagtuklas ng mga maagang biomarker ng kanser.

Ang nobelang imaging technique na ito ay may malawak na potensyal sa iba't ibang pagsisikap sa pananaliksik, kabilang ang pagkilala sa hindi kilalang glycolipids at glycoproteins. Ang kakayahang makita ang mga pagkakasunud-sunod at lokasyon ng mga glycan sa antas ng single-molecule ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga structural properties at functional na tungkulin ng mga carbohydrate na ito sa mga biological na proseso.

