Pinapagana ng Dinuclear Ruthenium Complex ang Highly Selective Photocatalytic CO2 Reduction

Ang mga mananaliksik sa Unibersidad ng Tsukuba ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa larangan ng renewable energy sa pamamagitan ng pagbuo ng isang dinuclear ruthenium (Ru) complex na gumaganap bilang isang mahusay na photocatalyst para sa pag-convert ng CO2 sa carbon monoxide (CO). Ang tagumpay na ito ay may malaking pangako para sa pagtugon sa pagkaubos ng fossil fuels at paglaban sa global warming.

Katulad ng proseso ng photosynthesis sa mga halaman, ang conversion at pag-iimbak ng solar energy sa chemical energy ay mahalaga para sa pagtugon sa mga hamon sa kapaligiran. Ginamit ng team ang makapangyarihang photocatalytic na katangian ng Ru dinuclear complex upang makamit ang isang napakahusay na reaksyon sa pagbabawas ng CO2, na nagreresulta sa isang selectivity ng higit sa 99% para sa CO.

Upang maisagawa ang eksperimento, ang pinaghalong dimethylacetamide at tubig, na naglalaman ng Ru dinuclear complex bilang isang photocatalyst at isang sacrificial reducing agent, ay nalantad sa liwanag na may gitnang wavelength na 450 nm sa isang CO2 na kapaligiran. Pagkatapos ng 10 oras, naubos ang lahat ng ahente ng pagbabawas, at matagumpay na na-convert ang CO2 sa CO.

Natukoy ng mga mananaliksik na ang maximum na dami ng ani ng reaksyon sa 450 nm ay 19.7%. Kapansin-pansin, ang photocatalytic CO2 reduction ay nagpatuloy na may kapansin-pansing kahusayan, kahit na ang paunang konsentrasyon ng CO2 sa gas phase ay nabawasan sa 1.5%. Ito ay nagpapahiwatig na halos lahat ng ipinakilala na CO2 ay maaaring ma-convert sa CO.

Ang pinahusay na katatagan ng bagong binuo na Ru dinuclear complex ay iniuugnay sa malakas na chelating effect ng ligand na ginagamit. Ang dalawang kumplikadong bahagi ng Ru ng complex ay nakikibahagi sa photosensitization, na higit na nagpapahusay sa katatagan nito sa ilalim ng mga kondisyon ng reaksyon.

Nilalayon ng mga mananaliksik na higit na mapahusay ang catalytic na aktibidad ng Ru complex upang lumikha ng isang sistema ng reaksyon na may kakayahang magmaneho nang mahusay sa proseso ng pagbabawas ng CO2, kahit na sa mas mababang mga konsentrasyon ng CO2 na katumbas ng sa kapaligiran ng Earth.

Ang pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa paggamit ng solar energy upang i-convert ang CO2 sa mga kemikal na idinagdag sa halaga at nagbibigay ng isang promising na diskarte sa paglaban sa mga negatibong epekto ng mga carbon emissions.

Pinagmulan: Journal ng American Chemical Society