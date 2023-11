Mga Dinosaur bilang Alien? Tuklasin ang Mga Posibilidad ng Extraterrestrial Life

By

Matagal nang naiintriga ang mga siyentipiko sa ideya ng extraterrestrial na buhay, at ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Monthly Notice of the Royal Astronomical Society ay nagmungkahi ng isang kamangha-manghang teorya - ang mga dinosaur ay maaaring hindi lamang umiiral sa ibang mga planeta ngunit maaari ring mauri bilang mga dayuhan. Habang ang mga dinosaur ay wala nang higit sa 65 milyong taon sa Earth, iminumungkahi ng mga mananaliksik na sa pamamagitan ng paggalugad sa mga compound na naroroon sa panahon ng dinosaur ngunit kasalukuyang hindi matatagpuan sa ating planeta, maaari nating matuklasan ang mga sinaunang nilalang na ito sa ibang lugar.

Itinuturo ng pag-aaral ang isang pangunahing elemento na maaaring humantong sa isang groundbreaking na pagtuklas - mga antas ng oxygen. Habang ang kasalukuyang antas ng oxygen ng Earth ay nasa humigit-kumulang 21 porsiyento, sa panahon ng mga dinosaur, ito ay mas mataas, sa 30 porsiyento. Ang mas mataas na nilalaman ng oxygen na ito ay pinaniniwalaang nag-ambag sa tagumpay at pangingibabaw ng mga sinaunang nilalang na ito. Kung ang mga katulad na antas ng oxygen ay maaaring makita sa malayong mga planeta, ito ay kapani-paniwala na ang mga kondisyon na paborable para sa pagkakaroon ng mga nilalang na katulad ng dinosaur ay matatagpuan.

Ang nangungunang may-akda na si Rebecca Payne mula sa Cornell University ay nagha-highlight sa kahalagahan ng paghahanap ng mga palatandaan ng isang Phanerozoic stage, isang panahon sa kasaysayan ng Earth kung saan ang mga kumplikadong anyo ng buhay, kabilang ang mga dinosaur, ay umunlad. Ang Phanerozoic na panahon ay sumasaklaw sa halos lahat ng oras kung kailan ang buhay ay mas advanced kaysa sa mga single-celled na organismo. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang pagtukoy ng mga katulad na "light fingerprints" o mga marker sa ibang mga planeta ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng mas advanced na mga anyo ng buhay na lampas sa mga mikrobyo at espongha.

Ang co-author na si Lisa Kaltenegger ay nagpahayag ng pag-asa na ang paghahanap para sa mga planeta na may mas mataas na antas ng oxygen kaysa sa Earth ay maaaring gawing mas madali ang pag-detect ng mga palatandaan ng buhay, kabilang ang posibilidad ng mga hindi pa natuklasang mga dinosaur na hindi pa umiiral sa ating planeta. Ang posibilidad ng paghahanap ng mga alien-like dinosaur ay magpapalawak ng ating pang-unawa sa pagkakaiba-iba at ebolusyon ng buhay sa uniberso.

Habang ang pagtuklas ng mga extraterrestrial na dinosaur ay nananatiling haka-haka, ang mga mananaliksik ay hinihimok ng pag-asang malutas ang mga misteryo ng kosmos at palawakin ang ating kaalaman sa buhay sa kabila ng Earth. Ang pagtugis sa mga siyentipikong pagtatanong na ito ay maaaring baguhin ang ating pag-unawa sa uniberso at ang ating lugar sa loob nito.

Mga Madalas Itanong

Q: Mayroon bang anumang ebidensya ng mga dinosaur na umiiral sa ibang mga planeta?



A: Sa kasalukuyan, walang tiyak na ebidensya ng mga dinosaur o anumang iba pang anyo ng buhay na umiiral sa ibang mga planeta. Ang pag-aaral na tinalakay ay nagmumungkahi ng posibilidad ng mga extraterrestrial na dinosaur batay sa paggalugad ng mga compound at kondisyon na umiral noong panahon ng mga dinosaur sa Earth.

T: Paano maimpluwensyahan ng mga antas ng oxygen ang pagkakaroon ng mga dinosaur?



A: Ang mas mataas na antas ng oxygen sa panahon ng mga dinosaur sa Earth ay pinaniniwalaang nag-ambag sa kanilang tagumpay. Kung ang mga katulad na antas ng oxygen ay matatagpuan sa ibang mga planeta, maaari itong lumikha ng mga kondisyon na angkop para sa pagkakaroon ng mga nilalang na katulad ng dinosaur.

Q: Ang mga siyentipiko ba ay aktibong naghahanap ng mga palatandaan ng buhay sa ibang mga planeta?



A: Oo, ang mga siyentipiko ay nakikibahagi sa paghahanap ng extraterrestrial na buhay sa loob ng maraming taon. Ang iba't ibang mga misyon at mga hakbangin sa pagsasaliksik, tulad ng paghahanap ng mga matitirahan na exoplanet, ay patuloy na tinutuklasan ang posibilidad na makahanap ng mga palatandaan ng buhay sa kabila ng Earth.

T: Mababago kaya ng pagtuklas ng mga extraterrestrial na dinosaur ang ating pang-unawa sa buhay sa uniberso?



A: Ang pagtuklas ng mga extraterrestrial na dinosaur o anumang iba pang advanced na anyo ng buhay ay makabuluhang makakaapekto sa ating pag-unawa sa pagkakaiba-iba at ebolusyon ng buhay. Iminumungkahi nito na ang buhay ay maaaring independiyenteng umusbong at umunlad sa iba't ibang rehiyon ng uniberso, na potensyal na mapalawak ang ating pang-unawa sa kung ano ang posible.