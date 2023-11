Ang mga Dinosaur ay Maaaring Maggala sa Iba Pang Mga Planeta: Paggalugad ng Oxygen at Phanerozoic Stage

By

Ang isang groundbreaking na pag-aaral na inilathala sa Monthly Notice of the Royal Astronomical Society ay yumanig sa mga pundasyon ng paleontology at nagpasiklab sa imahinasyon ng mga siyentipiko sa buong mundo. Taliwas sa matagal nang paniniwala na ang mga dinosaur ay wala na sa Earth, ipinapanukala ngayon ng mga mananaliksik na ang mga kahanga-hangang nilalang na ito ay maaari pa ring gumala sa ibang mga planeta sa uniberso.

Ang pangunahing kadahilanan sa nakakaintriga na hypothesis na ito ay nakasalalay sa paggalugad ng oxygen. Sa panahon ng mga dinosaur, nakaranas ang Earth ng mga antas ng oxygen na humigit-kumulang 30%, mas mataas kaysa sa kasalukuyang 21% na matatagpuan sa ating planeta ngayon. Ang mataas na antas ng oxygen na ito ay potensyal na gumanap ng mahalagang papel sa pagsuporta sa pagkakaroon at pangingibabaw ng mga dinosaur sa milyun-milyong taon.

Sa pagpapalawak pa sa teoryang ito, iminumungkahi ng mga siyentipiko na kung ang maihahambing na mga antas ng oxygen ay umiiral sa malalayong planeta, maaari itong lumikha ng mga ideal na kondisyon para sa mga alien na tulad ng dinosaur na umunlad at umunlad. Ang paghahanap ng mga palatandaan ng buhay sa ibang mga planeta ay madalas na umaasa sa kasalukuyang mga kondisyon ng kapaligiran ng Earth bilang isang template. Gayunpaman, ang pag-aaral na ito ay nagbubukas ng posibilidad na ang mga planeta na may mas mataas na antas ng oxygen kaysa sa kasalukuyang estado ng Earth ay maaaring magkaroon ng susi sa pagtuklas ng mga extraterrestrial na dinosaur.

Ang mga mananaliksik ay tumutuon sa paghahanap ng katibayan ng isang yugto ng Phanerozoic sa ibang mga planeta. Ang Phanerozoic ay kumakatawan lamang sa 12% ng kasaysayan ng Daigdig ngunit sumasaklaw sa panahon kung kailan ang buhay sa ating planeta ay umunlad nang higit pa sa mga simpleng mikroorganismo. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga natatanging magagaan na fingerprint na nagpapahiwatig ng yugto ng Phanerozoic, naniniwala ang mga siyentipiko na mahahasa nila ang kanilang paghahanap para sa mas advanced na mga anyo ng buhay na higit pa sa mga single-celled na organismo.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa pag-asang makahanap ng hindi lamang mga palatandaan ng buhay kundi kumplikado at malalaking organismo sa ibang lugar sa kosmos. Gamit ang mga tamang kundisyon at isang kapaligiran na nakapagpapaalaala sa sinaunang nakaraan ng Earth, ang mga interplanetary explorations ay maaaring mag-alis ng mga dinosaur na hindi pa nasaksihan sa ating planeta.

Habang sinisimulan ng mga siyentipiko ang kanilang paghahanap, ang posibilidad na matuklasan ang mga dayuhang dinosaur ay nananatiling nakakaakit na maaabot. Bagama't tila nakakabigla, ang kalawakan ng uniberso ay nag-iiwan ng walang katapusang puwang para sa paggalugad at paghukay ng mga nakatagong kababalaghan. Sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga pambihirang nilalang na maaaring naghihintay ng pagtuklas sa kailaliman ng kosmos? Ang paghahanap para sa extraterrestrial na buhay ay patuloy na nakakaakit at nagbibigay inspirasyon, na nagtutulak sa mga hangganan ng ating kaalaman at imahinasyon.

