Ang Nakakaintriga na Kasaysayan at Nakakagulat na Gawi ng Comet 12P/Pons-Brooks

Ang taong 1812 ay minarkahan ang unang pagkakita sa Kometa 12P/Pons-Brooks, nang matuklasan ito ng astronomong Pranses na si Jean Louis Pons bilang isang walang hugis na bagay na walang buntot. Sa mga sumunod na linggo, nagkaroon ito ng liwanag at visibility, na umabot sa magnitude 4.0 na may tatlong-degree na buntot pagsapit ng Setyembre. Sinubukan ng ilang astronomo na kalkulahin ang orbit nito, na tinutukoy na ito ay isang periodic comet na may panahon na humigit-kumulang 65 hanggang 75 taon.

Fast forward sa 1883, nang muling natuklasan ng American comet observer na si William R. Brooks ang kometa sa panahon ng kanyang paghahanap ng mga kometa. Sa una ay mahina, sumailalim ito sa hindi inaasahang paglabas ng liwanag, na nagbago mula sa magnitude 11.0 hanggang 8.0 at naging nakikita ng mata. Ang mga detalyadong sketch ay nagsiwalat ng isang nucleus na may mga jet na hugis horseshoe na nagmumula dito. Ginawa ng kometa ang pinakamalapit na paglapit nito sa araw noong Enero 1884 at unti-unting kumupas, nawala noong Hunyo ng taong iyon.

Sa sumunod na mga taon, ang mga kalkulasyon ng orbital ay tumukoy sa isang potensyal na pagbabalik noong 1954. Ang kometa ay muling natuklasan noong 1953, na may kapansin-pansing paglabas sa ningning na ginawa itong 100 beses na mas maliwanag sa magdamag. Naabot nito ang pinakamalapit na punto nito sa araw, na kilala bilang perihelion, noong Mayo 22, 1954. Pagkatapos ng perihelion, mas nakikita ito mula sa Southern Hemisphere.

Ang Comet 12P/Pons-Brooks ay sumusunod sa isang elliptical orbit, na ang perihelion ay humigit-kumulang tatlong-kapat ng distansya mula sa Earth hanggang sa araw. Ang orbit na ito ay katulad ng sa Halley's Comet. Bukod pa rito, ang mga kometa na 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf, at 20D/Westphal, bagaman wala na, ay nagbabahagi ng mga katulad na orbit, na nakakuha sa kanila ng titulo ng pamilya ng mga kometa ni Neptune.

Sa mga nagdaang taon, ang Comet 12P/Pons-Brooks ay nakakuha ng atensyon para sa mga hindi inaasahang pagliwanag nito. Na-recover noong 2020, sa una ay napakahina sa magnitude 23.0 ngunit mula noon ay lumiwanag hanggang sa humigit-kumulang magnitude 10.0. Ang mga biglaang pagsiklab sa ningning, na nakapagpapaalaala sa gawi nito noong 1883, ay naobserbahan, na naging dahilan upang lumaki ang coma nito at kahawig ng hugis ng horseshoe o mga sungay ng diyablo.

Ang eksaktong dahilan ng mga pagsabog na ito ay nananatiling hindi alam, ngunit ang mga siyentipiko ay nag-isip na ang pagbuo ng gas sa loob ng nucleus ng kometa ay humahantong sa mga bitak, naglalabas ng alikabok at yelo sa kalawakan at nagdudulot ng pansamantalang pagtaas ng ningning. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay ng kometa, sabik na inaasahan ng mga astronomo ang mga galaw at pag-uugali nito sa hinaharap.

FAQ

1. Ano ang panahon ng Comet 12P/Pons-Brooks?

Ang Comet 12P/Pons-Brooks ay may panahon na humigit-kumulang 65 hanggang 75 taon.

2. Paano ipinakita ng mga nakaraang obserbasyon sa kometa noong 1883 at 1953-54 ang hindi inaasahang paglabas ng ningning?

Sa mga obserbasyon na ito, ang kometa ay nakaranas ng biglaang pagtaas ng liwanag, posibleng dahil sa gas build-up sa loob ng nucleus nito, na nagreresulta sa paglabas ng alikabok at yelo sa kalawakan.

3. Paano ang orbit ng Comet 12P/Pons-Brooks kumpara sa Halley's Comet?

Ang orbit ng Comet 12P/Pons-Brooks ay magkapareho sa hugis at sukat sa Halley's Comet, bagama't gumagalaw si Halley sa retrograde na direksyon sa tapat ng mga planeta.

4. Ano ang iba pang mga kometa sa pamilya ng mga kometa ni Neptune?

Bukod sa Comet 12P/Pons-Brooks, ang mga kometa na 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf, at 20D/Westphal ay bahagi rin ng pamilya ng mga kometa ni Neptune.

5. Bakit kilala ang 12P/Pons-Brooks comet bilang “The Devil's Comet”?

Ang 12P/Pons-Brooks comet ay nakakuha ng palayaw na "The Devil's Comet" dahil sa mga kakaibang hitsura nito sa panahon ng outburst events, na kahawig ng hugis ng mga sungay ng diyablo.