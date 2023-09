Nakamit ng Bagong Chip-Based Photonic Resonator ang Record Low UV Light Loss

By

Ang mga siyentipiko ay gumawa ng isang makabuluhang tagumpay sa larangan ng UV photonics sa pamamagitan ng paglikha ng chip-based na photonic resonator na gumagana sa ultraviolet (UV) at nakikitang mga rehiyon ng spectrum na may record na mababang UV light loss. Ang pagbuo ng mga resonator na ito ay nagbubukas ng mga posibilidad para sa paglikha ng mga miniaturized na device na nakabatay sa chip at mga pagsulong sa mga larangan tulad ng spectroscopic sensing, komunikasyon sa ilalim ng dagat, at pagpoproseso ng quantum information.

Ang UV photonics, bagama't hindi gaanong na-explore kumpara sa telecom at nakikitang photonics, ay mahalaga para sa pag-access ng ilang atomic transition sa quantum computing at kapana-panabik na mga partikular na fluorescent molecule para sa biochemical sensing. Ang mga bagong binuo na resonator ay nagtatag ng pundasyon para sa pagbuo ng mga photonic circuit na gumagana sa UV wavelength.

Gumamit ang mga mananaliksik ng mga manipis na pelikula ng alumina upang bumuo ng mga microresonator, gamit ang proseso ng atomic layer deposition (ALD). Ang alumina, na may mataas na bandgap at transparency sa UV photon, ay napatunayang isang mainam na materyal para sa pagbabawas ng pagkawala ng liwanag. Sa pamamagitan ng maingat na pag-optimize sa disenyo at mga diskarte sa paggawa, nakamit ng mga siyentipiko ang mababang pagkawala sa mga wavelength ng UV.

Ang mga microresonator ay ginawa gamit ang isang proseso ng pag-ukit upang lumikha ng istraktura ng rib waveguide, na nagpapahintulot para sa light confinement. Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng mga simulation upang matukoy ang pinakamainam na lalim ng pag-ukit na magbibigay ng balanse sa pagitan ng liwanag na pagkakulong at pagliit ng mga pagkalugi sa pagkakalat.

Ang koponan ay matagumpay ding nakagawa ng mga ring resonator batay sa kanilang mga kalkulasyon. Ang mga ring resonator na ito ay nagpakita ng mga pambihirang salik ng kalidad (Q factor) sa UV at asul na mga banda, na nagpapahiwatig ng nabawasang pagkawala ng liwanag. Ang pagkamit ng mataas na Q factor ay mahalaga para sa tumpak na kontrol sa mga wavelength at sa paglikha ng mga pinagmumulan ng UV light na isinama sa mga photonic integrated circuit.

Ang pagtuklas ng mga chip-based na photonic resonator na may mababang pagkawala ng liwanag ng UV ay nagmamarka ng isang kritikal na punto para sa UV photonics. Ang mga posibilidad para sa paglalapat ng mga istruktura na binuo para sa telecom at mga nakikitang wavelength, tulad ng mga frequency comb at pag-lock ng iniksyon, ay pinalawig na ngayon sa UV band. Sa paggamit ng CMOS-compatible na alumina, ang pagsasama ng UV photonics sa kasalukuyang teknolohiya ay nagiging mas magagawa.

Ang pangkat ng pananaliksik ay kasalukuyang nakatutok sa pagsulong ng tunability ng alumina-based ring resonator sa iba't ibang wavelength. Ang kanilang layunin ay magtatag ng isang komprehensibong photonic integrated circuit-based na UV system na may tumpak na wavelength control at modulators.

Reference ng Journal:

Siya, C., et al. "Ultra-high Q alumina optical microresonators sa UV at blue bands." Optica. doi.org/10.1364/OE.492510.

Pinagmulan: Optica Publishing Group