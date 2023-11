Mga Bagong Tuklas sa Protein Structure Prediction sa AlphaFold 3

Ang DeepMind, isang nangungunang AI research lab, ay gumawa ng mga wave halos limang taon na ang nakalipas sa debut ng AlphaFold, isang AI system na may kakayahang tumpak na hulaan ang mga istruktura ng protina sa katawan ng tao. Simula noon, ang DeepMind ay gumawa ng mga makabuluhang pag-unlad at naglabas ng na-update na bersyon na tinatawag na AlphaFold 2 noong 2020. Sa pagpapatuloy ng kanilang groundbreaking na gawain, inilabas na ngayon ng DeepMind ang AlphaFold 3, na maaaring makabuo ng mga hula para sa halos lahat ng molekula sa Protein Data Bank.

Ang Protein Data Bank ay ang pinakamalaking open access database ng mga biological molecule sa mundo. Sa mga pinahusay na kakayahan ng AlphaFold 3, ang Isomorphic Labs, isang DeepMind spin-off na nakatuon sa pagtuklas ng droga, ay gumagamit na ng modelo para sa therapeutic na disenyo ng gamot. Sa pamamagitan ng pagkilala sa iba't ibang mga istrukturang molekular na gumaganap ng isang mahalagang papel sa paggamot sa sakit, ang AlphaFold 3 ay tumutulong sa pagkilala at disenyo ng mga bagong molekula na maaaring maging mga gamot.

Ang pinagkaiba ng AlphaFold 3 ay ang kakayahang hulaan hindi lamang ang mga istruktura ng protina kundi pati na rin ang mga istruktura ng ligand, nucleic acid, at mga pagbabago pagkatapos ng pagsasalin. Ang mga ligand ay mga molekula na nagbubuklod sa mga protina ng receptor at nakakaimpluwensya sa komunikasyon ng cellular, habang ang mga nucleic acid ay nagdadala ng genetic na impormasyon. Bukod pa rito, ang mga pagbabago sa post-translational ay mga kemikal na pagbabago na nagaganap pagkatapos mabuo ang isang protina.

Ang makabagong AI system na ito ay nagpapatunay na isang mahalagang tool sa pagtuklas ng droga. Ayon sa kaugalian, ang mga pharmaceutical researcher ay umaasa sa mga paraan ng docking upang maunawaan ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga protina at ligand. Ang mga pamamaraang ito ay nangangailangan ng pag-input ng isang sanggunian na istraktura ng protina at isang iminungkahing posisyon na nagbubuklod para sa ligand. Gayunpaman, inalis ng AlphaFold 3 ang pangangailangan para sa isang istraktura ng sanggunian o iminungkahing posisyon. Maaari nitong hulaan ang mga istruktura ng mga protina na hindi pa nailalarawan noon at gayahin kung paano nakikipag-ugnayan ang mga protina at nucleic acid sa ibang mga molekula. Kasalukuyang imposible ang antas ng pagmomodelo na ito sa mga kasalukuyang pamamaraan ng docking.

Kinikilala ng DeepMind na ang AlphaFold 3 ay mayroon pa ring mga lugar para sa pagpapabuti. Sa isang whitepaper na nagbabalangkas sa mga lakas at limitasyon nito, napansin ng mga mananaliksik na kulang ang sistema sa paghula sa mga istruktura ng mga molekula ng RNA, na nagdadala ng mga tagubilin para sa synthesis ng protina sa katawan. Gayunpaman, ang patuloy na pagsisikap ng DeepMind at Isomorphic Labs ay naglalayong tugunan ang limitasyong ito at higit na mapahusay ang mga kakayahan ng system.

Itinatampok ng pag-unlad at pag-unlad ng AlphaFold 3 ang napakalaking potensyal ng AI sa pagsulong ng siyentipikong pag-unawa sa kumplikadong makinarya ng molekular sa loob ng katawan ng tao. Habang nagpapatuloy ang DeepMind sa trabaho nito, inaasahan ng mga mananaliksik ang mas malalaking tagumpay sa paghula ng istruktura ng protina at pagtuklas ng gamot.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang AlphaFold 3?

Ang AlphaFold 3 ay isang AI system na binuo ng DeepMind na tumpak na mahulaan ang mga istruktura ng mga protina, ligand, nucleic acid, at post-translational na mga pagbabago.

2. Paano kapaki-pakinabang ang AlphaFold 3 sa pagtuklas ng droga?

Nakakatulong ang mga hula ng AlphaFold 3 sa pagkilala at disenyo ng mga bagong molekula na posibleng maging mga gamot.

3. Ano ang mga pamamaraan ng docking?

Ang mga paraan ng pag-dock ay mga computer simulation na ginagamit ng mga pharmaceutical researcher upang maunawaan ang interaksyon sa pagitan ng mga protina at ligand.

4. Paano naiiba ang AlphaFold 3 sa mga tradisyonal na pamamaraan ng docking?

Hindi tulad ng mga paraan ng docking, ang AlphaFold 3 ay hindi nangangailangan ng isang reference na istraktura ng protina o iminungkahing posisyon sa pagbibigkis. Maaari nitong hulaan ang mga dating hindi na-characterized na protina at gayahin ang mga pakikipag-ugnayan sa iba pang mga molekula.

5. Ano ang mga limitasyon ng AlphaFold 3?

Habang ang AlphaFold 3 ay mahusay sa paghula ng mga istruktura ng protina at ligand, kulang ito sa paghula sa mga istruktura ng mga molekula ng RNA.