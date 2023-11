Paghula sa Mga Istraktura ng Protein: Binabago ng AlphaFold ng DeepMind ang Pagtuklas ng Droga

Pagkatapos ng groundbreaking na release ng AlphaFold, isang AI system na binuo ng DeepMind, noong 2016, ang pinakabagong bersyon, ang AlphaFold 2, ay nag-debut noong 2020. Gayunpaman, ang pagbabago ng DeepMind ay hindi tumigil doon. Ngayon, inihayag ng DeepMind ang pagpapalabas ng kahalili sa AlphaFold 2, na ipinagmamalaki ang mga bago at pinahusay na kakayahan na may potensyal na baguhin ang pagtuklas ng droga.

Ang pinakabagong release ng AlphaFold ay may kakayahang bumuo ng mga hula para sa halos lahat ng molecule sa Protein Data Bank, ang pinakamalaking open-access na database ng mga biological molecule sa mundo. Ang Isomorphic Labs, isang spin-off ng DeepMind na tumutuon sa pagtuklas ng gamot, ay ginagamit na ang advanced na modelong ito upang tumulong sa therapeutic na disenyo ng gamot. Sa pamamagitan ng pagkilala sa iba't ibang istrukturang molekular na mahalaga para sa paggamot sa sakit, ang bagong modelo ng AlphaFold ay naglalayong mapabilis ang pagbuo ng mga bago at epektibong gamot.

Ang pinagkaiba ng bagong AlphaFold ay ang pinalawak nitong saklaw na lampas sa hula ng protina. Sinasabi ng DeepMind na tumpak na mahulaan ng modelong ito ang mga istruktura ng mga ligand, na mga molekula na nagbubuklod sa mga protina ng receptor at nag-uudyok ng mga pagbabago sa komunikasyon sa cellular. Bukod pa rito, mahuhulaan nito ang mga istruktura ng mga nucleic acid, na naglalaman ng mahahalagang genetic na impormasyon, at mga pagbabago pagkatapos ng pagsasalin, na kinasasangkutan ng mga pagbabagong kemikal na nagaganap pagkatapos ng paglikha ng protina.

Ang paghula sa mga istruktura ng protina-ligand ay mahalaga sa pagtuklas ng gamot, dahil binibigyang-daan nito ang mga siyentipiko na tukuyin at idisenyo ang mga potensyal na makapangyarihang molekula na may mga therapeutic na katangian. Ayon sa kaugalian, umaasa ang mga pharmaceutical researcher sa mga paraan ng docking, na kinabibilangan ng pagtulad sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga protina at ligand. Ang mga pamamaraan na ito ay nangangailangan ng sanggunian na mga istruktura ng protina at iminungkahing mga posisyon na nagbubuklod para sa mga ligand. Gayunpaman, sa pinakabagong AlphaFold, ang pangangailangan para sa isang reference na istraktura ng protina o iminungkahing posisyon ay inalis. Maaaring hulaan ng modelo ang mga istruktura ng mga protina na hindi pa nailalarawan nang husto at gayahin ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa ibang mga molekula. Ang antas ng pagmomodelo na ito ay lumalampas sa mga kakayahan ng kasalukuyang mga pamamaraan ng docking.

Binibigyang-diin ng DeepMind na ang kanilang pinakabagong modelo ay nagpapakita ng mga makabuluhang pagsulong sa paghula ng antibody binding, isang kritikal na lugar para sa pagtuklas ng droga. Ang potensyal ng AI na pahusayin ang ating pag-unawa sa masalimuot na makinarya ng molekular sa loob ng katawan ng tao ay malinaw na ipinakita ng kahanga-hangang pagganap ng bagong AlphaFold.

Sa kabila ng mga kahanga-hangang kakayahan nito, ang pinakabagong AlphaFold ay hindi perpekto. Sa isang detalyadong whitepaper, kinikilala ng mga mananaliksik ng DeepMind at Isomorphic Labs na may mga limitasyon ang system kapag hinuhulaan ang mga istruktura ng mga molekula ng RNA. Ang mga molekula ng RNA ay may mahalagang papel sa pagdadala ng mga tagubilin para sa synthesis ng protina sa katawan. Gayunpaman, maliwanag na parehong aktibong nagtatrabaho ang DeepMind at Isomorphic Labs upang matugunan ang limitasyong ito at higit na pinuhin ang kanilang AI system.

FAQ:

Q: Ano ang AlphaFold?

A: Ang AlphaFold ay isang AI system na binuo ng DeepMind na tumpak na hinuhulaan ang mga istruktura ng protina sa katawan ng tao.

T: Paano nakakatulong ang AlphaFold sa pagtuklas ng droga?

A: Sa pamamagitan ng tumpak na paghula ng mga istruktura ng protina at pakikipag-ugnayan sa mga ligand, tumutulong ang AlphaFold sa pagtukoy at pagdidisenyo ng mga bagong molekula para sa mga potensyal na gamot.

Q: Ano ang mga ligand?

A: Ang mga ligand ay mga molekula na nagbubuklod sa mga protina ng receptor at nakakaimpluwensya sa komunikasyon ng cellular.

Q: Ano ang mga nucleic acid?

A: Ang mga nucleic acid ay mga molecule na naglalaman ng genetic information na mahalaga para sa iba't ibang biological na proseso.

Q: Paano naiiba ang AlphaFold sa mga pamamaraan ng docking?

A: Ang AlphaFold ay maaaring mahulaan ang mga istruktura ng protina nang hindi nangangailangan ng isang reference na istraktura o iminungkahing mga posisyon na nagbubuklod, na lumalampas sa mga kakayahan ng mga kasalukuyang pamamaraan ng docking.

Q: Ano ang kasalukuyang limitasyon ng AlphaFold?

A: Nahaharap pa rin ang AlphaFold sa mga hamon sa tumpak na paghula sa mga istruktura ng mga molekula ng RNA, na gumaganap ng mahalagang papel sa synthesis ng protina.