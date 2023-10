Makakatulong ba ang AI sa Pagharap sa Pagbabago ng Klima?

By

Ang artificial intelligence (AI) ay may potensyal na gumanap ng malaking papel sa pagtugon sa mga hamon na dulot ng pagbabago ng klima, ayon kay Sims Witherspoon, ang nangunguna sa pagkilos ng klima sa DeepMind, ang AI lab ng Google. Sa isang panayam bago ang kanyang pahayag sa WIRED Impact, tinalakay ni Witherspoon ang tatlong paraan kung saan maaaring mag-ambag ang AI sa pandaigdigang isyung ito.

Ang unang paraan ay sa pamamagitan ng kakayahan ng AI na mapabuti ang hula at pagsubaybay sa pagbabago ng klima. Halimbawa, ang gawain ng DeepMind sa precipitation nowcasting, ay natagpuan na mas tumpak kaysa sa iba pang mga pamamaraan ng mga forecaster ng Met Office. Sa mas tumpak na mga modelo, matutulungan tayo ng AI na bumuo ng mas mahusay na pag-unawa sa pagbabago ng klima at mga implikasyon nito.

Ang pangalawang paraan ay ang pag-optimize ng mga umiiral na sistema at imprastraktura. Hindi posible na palitan ang lahat ng kasalukuyang sistema ng berdeng teknolohiya sa magdamag. Samakatuwid, maaaring gamitin ang AI upang i-optimize ang mga kasalukuyang system na ito, na ginagawa itong mas mahusay at napapanatiling.

Ang ikatlong paraan kung saan maaaring mag-ambag ang AI ay sa pamamagitan ng pagpapadali sa pagbuo ng mga bagong berdeng teknolohiya. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga kakayahan ng AI, mapapabilis ng mga siyentipiko at mananaliksik ang pagtuklas at pag-deploy ng mga makabagong solusyon upang labanan ang pagbabago ng klima.

Sa pangkalahatan, ang AI ay may potensyal na maging isang makapangyarihang kasangkapan sa pagtugon sa pagbabago ng klima. Mapapahusay nito ang ating pag-unawa sa problema, i-optimize ang umiiral na imprastraktura, at itaboy ang pagbuo ng mga bagong napapanatiling solusyon. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, napakahalagang tuklasin at gamitin ang potensyal ng AI upang lumikha ng mas napapanatiling hinaharap.

Kahulugan:

– Artificial intelligence (AI): Ang simulation ng mga proseso ng katalinuhan ng tao sa pamamagitan ng mga makina, lalo na ang mga computer system.

– Pagbabago ng klima: Ang pangmatagalang pagbabago ng temperatura at karaniwang mga pattern ng panahon sa isang lugar.

– Pag-optimize: Ang pagkilos ng paggawa ng pinakamahusay o pinakaepektibong paggamit ng isang sitwasyon o mapagkukunan.

– Luntiang teknolohiya: Teknolohiya na pangkalikasan at napapanatiling.

Pinagmumulan:

– WIRED: (pinagmulan ng artikulo)