Pinakamalalim na Kilalang Ebidensya ng Coral Reef Bleaching na Natuklasan sa Indian Ocean

Ang isang bagong pag-aaral na isinagawa ng mga siyentipiko mula sa Unibersidad ng Plymouth ay nagsiwalat ng pinakamalalim na kilalang ebidensya ng coral bleaching sa isang coral reef na halos 300 talampakan sa ibaba ng ibabaw sa Indian Ocean. Ang coral bleaching ay nangyayari kapag ang mga stressor gaya ng mga pagbabago sa temperatura, sustansya, o liwanag ay nagiging sanhi ng pag-alis ng mga coral sa zooxanthellae algae na naninirahan sa kanilang tissue, na nagreresulta sa kanilang pagputi. Ang pinakakaraniwang sanhi ng coral bleaching ay ang pag-init ng temperatura ng karagatan dahil sa pagbabago ng klima.

Ang mga mesophotic coral ecosystem, na naninirahan sa mas malalim at mas malamig na tubig, ay dating naisip na nag-aalok ng isang kanlungan sa mababaw na tubig reef. Gayunpaman, natuklasan ng pag-aaral ang limitadong koneksyon sa pagitan ng mga ecosystem na ito at mababaw na korales, na binibigyang-diin ang pangangailangang maunawaan ang kanilang pagkamaramdamin sa pag-init ng mga karagatan. Ang bleaching event sa Central Indian Ocean ay naiugnay sa Indian Ocean dipole, na nagdulot ng 30% na pagtaas sa temperatura ng karagatan at nasira ang 80% ng mga coral reef sa kalaliman na pinaniniwalaang nababanat sa pag-init.

Si Dr. Philip Hosegood, co-author ng pag-aaral, ay nagpahayag ng sorpresa sa mga natuklasan, na nagsasaad na ang mas malalalim na korales ay naisip na nababanat sa pag-init ng karagatan dahil sa mas malamig na tubig na kanilang tinitirhan. Gayunpaman, ang pag-aaral na ito ay nagpapakita na ang mas malalalim na bahura ay nasa panganib din mula sa pagbabago ng klima.

Ang pag-aaral, na pinamagatang "Mesophotic coral bleaching na nauugnay sa mga pagbabago sa lalim ng thermocline," ay inilathala sa journal Nature Communications. Ang mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng Plymouth ay nagsasagawa ng mga pag-aaral sa Central Indian Ocean sa loob ng mahigit isang dekada. Sa kanilang mga research cruise, gumagamit sila ng kumbinasyon ng satellite-generated data, in situ monitoring, at underwater robots para mangalap ng impormasyon tungkol sa oceanography at biodiversity ng rehiyon.

Natuklasan ng mga mananaliksik ang katibayan ng pagkasira ng coral sa panahon ng isang research cruise noong Nobyembre 2019. Ang mga sasakyan sa ilalim ng dagat na malayuan na pinapatakbo na may mga monitoring camera ay nakunan ng mga larawan ng mga bleached corals, habang ang mga mababaw na water reef ay hindi nagpakita ng mga senyales ng bleaching. Ang karagdagang pagsusuri ng data na nakolekta sa paglalakbay, pati na rin ang impormasyon ng satellite sa mga temperatura ng karagatan, ay nagsiwalat na ang pagpapaputi ay sanhi ng pagpapalalim ng thermocline, na dahil sa pagbabago ng klima na nagpapalaki ng mga natural na siklo ng pagkakaiba-iba.

Itinatampok ng pag-aaral ang kahinaan ng mesophotic coral ecosystem sa thermal stress at binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagsubaybay sa malalim na karagatan. Ang pagbawi ng malalaking bahagi ng bahura mula noong kaganapan ng pagpapaputi ay nagpapakita na ang mesophotic corals ay may potensyal na bumawi ngunit nagpapataas din ng mga alalahanin tungkol sa epekto ng mga kaganapan sa pagpapaputi sa hinaharap sa coral mortality at pagkawala ng biodiversity.

Napagpasyahan ng mga mananaliksik na ang pagpapalawak ng aming pag-unawa sa mga epekto ng pagbabago ng klima sa malalim na mga korales ng tubig ay napakahalaga, dahil ang mga ecosystem na ito ay nananatiling higit na hindi pinag-aralan. Ang pinagsamang impluwensya ng El Niño at ng Indian Ocean Dipole ay nagpapalala sa mga epektong nararamdaman sa rehiyon, na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik at mga pagsisikap sa konserbasyon upang protektahan ang mga kritikal na tirahan na ito.

