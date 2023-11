Mga Bagong Insight sa Pagsulong ng Sweet Cherry Breeding

By

Ang pag-aanak ng matamis na cherry ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa mga nakaraang taon sa pamamagitan ng paggamit ng mga molecular marker at genome sequencing upang mapabuti ang mga pangunahing katangian sa pamamagitan ng marker-assisted selection (MAS). Gayunpaman, ang mga tradisyonal na pamamaraan ng pag-aanak ay nahaharap sa mga hamon dahil sa mababang kahusayan at mataas na gastos. Upang malampasan ang mga hadlang na ito, ang mga mananaliksik ay bumaling sa high-resolution genome-wide association studies (GWAS) upang mapabilis ang pag-aanak ng bago at pinahusay na matamis na uri ng cherry.

Sa isang kamakailang publikasyon na pinamagatang "High-resolution na genome-wide association study ng isang malaking Czech collection ng sweet cherry (Prunus avium L.) sa fruit maturity at quality traits," gumamit ang mga researcher ng paired-end sequencing sa Illumina NovaSeq 6000 platform. Ang diskarte na ito ay nagresulta sa isang napakalaking 4.15-Tb na pagkakasunud-sunod, na nagbibigay ng malawak na saklaw ng genome at nagbibigay-daan para sa pagkakakilanlan ng higit sa 1.7 milyong mataas na kalidad na solong nucleotide polymorphism (SNPs) sa mga pag-access ng cherry.

Ang isang malalim na pagsusuri gamit ang principal component analysis (PCA) at Bayesian information criterion (BIC) ay nagpakita ng isang homogenous na populasyon na walang natatanging genetic subgroup. Gayunpaman, ang makabuluhang pagkakaiba-iba ay naobserbahan sa iba't ibang mga katangian, lalo na sa loob ng mga pag-access sa Collection of Genetic Resources (CGR). Ang mga pagkakaiba sa mga katangian ng kulay ay kapansin-pansin sa pagitan ng mga populasyon, na ang mga pag-access ng CGR ay nagpapakita ng mas malawak na spectrum ng kulay, habang ang mga katangian ng laki tulad ng bigat ng prutas ay mas malaki sa mga pag-access sa mga materyales sa pag-aanak (BM).

Ang GWAS gamit ang modelong FarmCPU ay nakilala ang 59 na SNP na nauugnay sa labing-isang katangian, kabilang ang oras ng pag-aani, kulay ng prutas, at kulay ng laman. Ang isang mahalagang pagtuklas ay ang pagkakakilanlan ng isang pagtanggal sa rehiyon ng MYB10, na gumaganap ng isang papel sa pagtukoy ng kulay ng prutas. Bilang karagdagan, natagpuan ang mga asosasyon sa pagitan ng mga marker ng SNP at katatagan, laki, at timbang ng prutas, na nagbibigay ng mga pananaw sa genetic na batayan ng mga mahahalagang katangiang ito.

Bukod dito, ang mga bloke ng haplotype na naglalaman ng mga makabuluhang SNP ay nakilala, na tumutulong sa pagmamapa ng mga gen ng kandidato na nauugnay sa mga tiyak na katangian. Sa 141 na gen ng kandidato na natukoy, 104 ang may alam na mga function, na nagbibigay-liwanag sa kanilang mga potensyal na tungkulin sa pagtukoy ng mga cherry phenotypes.

Ang mga natuklasang ito ay nag-aambag sa isang detalyadong genetic na mapa ng matamis na cherry at naglalagay ng matibay na pundasyon para sa mga pagsisikap sa pag-aanak sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa genetic determinants ng mga pangunahing phenotypical traits, maaaring mapabilis ng mga mananaliksik ang pagbuo ng mga bagong sweet cherry varieties na may pinahusay na mga katangian.

FAQs

Q: Ano ang marker-assisted selection (MAS) sa sweet cherry breeding?

A: Ang marker-assisted selection (MAS) ay isang pamamaraan ng pag-aanak na kinabibilangan ng paggamit ng mga molecular marker upang matukoy ang mga partikular na katangian ng interes sa mga sweet cherry na halaman. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga indibidwal na may ninanais na mga marker, ang mga breeder ay maaaring mapahusay ang mga pagkakataon na makagawa ng mga supling na may mga ninanais na katangian.

Q: Paano nakakatulong ang high-resolution genome-wide association study (GWAS) sa pagpaparami ng matamis na cherry?

A: Ang high-resolution na genome-wide association study (GWAS) ay nagpapahintulot sa mga mananaliksik na tukuyin ang mga ugnayan sa pagitan ng mga partikular na genetic marker, na kilala bilang single nucleotide polymorphism (SNPs), at mga pangunahing katangian sa matamis na cherry. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga asosasyong ito, ang mga breeder ay maaaring piliing magparami ng mga indibidwal na may ninanais na mga katangian, na humahantong sa pagbuo ng pinabuting mga varieties.

Q: Ano ang mga haplotype block sa sweet cherry breeding?

A: Ang mga haplotype block ay mga seksyon ng genome kung saan ang isang pangkat ng mga SNP ay minana nang magkasama sa loob ng isang populasyon. Sa pag-aanak ng matamis na cherry, ang mga bloke ng haplotype ay maaaring makatulong na matukoy ang mga rehiyon ng genome na naglalaman ng mga gen ng kandidato na nauugnay sa mga partikular na katangian. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga bloke na ito, ang mga breeder ay maaaring makakuha ng mga insight sa genetic na batayan ng mga kanais-nais na katangian at mapadali ang mga target na pagsisikap sa pagpaparami.

T: Paano makikinabang ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito sa pagpaparami ng matamis na cherry?

A: Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa genetic determinants ng mga pangunahing katangian sa sweet cherry. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa genetic na batayan ng mga katangian tulad ng kapanahunan ng prutas, kalidad, kulay, katatagan, at laki, ang mga breeder ay maaaring gumawa ng mas matalinong mga desisyon kapag pumipili ng mga magulang para sa crossbreeding. Ang kaalamang ito ay maaaring magpabilis sa pag-unlad ng bago, pinahusay na sweet cherry varieties na may pinahusay na katangian na nakakatugon sa mga pangangailangan sa merkado at mga kagustuhan ng consumer.