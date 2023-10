Ang Masalimuot na Sayaw sa Pagitan ng Nervous at Immune System: Mga Insight mula sa Neuro-Immune Axis

Sa kabila ng pagiging natatanging entity, ang nervous at immune system ay may masalimuot na magkakaugnay na relasyon. Ang masalimuot na sayaw na ito sa pagitan ng dalawang sistema, na kilala bilang neuro-immune axis, ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagsasaayos ng iba't ibang proseso ng pisyolohikal sa utak, balat, at gastrointestinal tract. Ang komunikasyon sa pagitan ng mga cell sa mga sistemang ito ay nabighani sa mga siyentipiko tulad ni Isaac Chiu, isang immunobiologist sa Harvard Medical School.

Nakatuon ang pananaliksik ni Chiu sa pagtuklas ng mga kumplikadong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga T cell, microglia, at bacteria sa konteksto ng neurodegeneration, bacterial skin infection, at microbial infection gaya ng meningitis, anthrax, at colitis. Ang kanyang mga natuklasan ay nagbigay liwanag sa mga bagong mekanismo ng sakit at pamamaga, na nagpapakita ng papel ng mga neuron, immune cells, at microbes sa mga prosesong ito.

Ang pananakit, isang pangunahing kakayahan ng katawan na makadama ng panganib, ay malapit na nauugnay sa immune system. Ang mga neuron ng nociceptor, na responsable sa pag-mediate ng sakit, ay nakikipag-ugnayan sa mga immune cell sa pamamagitan ng bidirectional crosstalk. Ang mga immune cell ay gumagawa ng mga sangkap na maaaring direktang makaapekto sa mga nerbiyos, na ginagawa itong mas sensitibo sa sakit. Sa turn, ang mga nociceptor ay nag-iimbak ng mga neuropeptide na maaaring maramdaman ng mga immune cell, na nakakaimpluwensya sa kanilang pag-uugali.

Ang pangkat ng pananaliksik ni Chiu ay nakatuon sa mga neuropeptide tulad ng calcitonin gene-related peptide (CGRP) at ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga immune cell, partikular na ang mga macrophage, neutrophils, monocytes, T cells, at B cells. Natuklasan ng koponan na ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga neuropeptide na ito at mga immune cell receptor ay maaaring makaapekto sa produksyon ng cytokine, macrophage polarization, neutrophil recruitment, at T cell na mga tugon. Ang mga neuropeptide na ito ay gumaganap ng makapangyarihang mga tungkulin sa regulasyon sa kaligtasan sa sakit.

Sa konteksto ng mga impeksyon sa microbial, natuklasan ng team ni Chiu ang mga kamangha-manghang insight sa kung paano ma-hijack ng bacteria ang mga hijack ng sakit. Halimbawa, sa meningitis na dulot ng Streptococcus pneumoniae at Streptococcus agalactiae, pinapagana ng mga pathogen na ito ang mga nociceptor neuron sa pamamagitan ng pore-forming toxin na tinatawag na pneumolysin. Ang pag-activate na ito ay nagreresulta sa paggawa ng CGRP, na kung saan ay pinipigilan ang paggawa ng mga proteksiyon na cytokine ng mga macrophage, na nagpapahintulot sa bakterya na mabuhay at mas madaling salakayin ang utak.

Sa pamamagitan ng kanilang pananaliksik, nagawa ni Chiu at ng kanyang koponan na manipulahin ang neuro-immune axis sa mga modelo ng hayop upang mapahusay ang kakayahan ng immune system na labanan ang mga bacterial infection tulad ng meningitis. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga partikular na molecular interaction at paggamit ng in vivo at in vitro approach, nakakuha sila ng mga insight sa kumplikadong interplay sa pagitan ng mga neuron, immune cell, at microbes.

Ang pananaliksik na ito ay may makabuluhang implikasyon para sa mga therapeutic na estratehiya. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga daanan ng sakit, tulad ng pagharang sa CGRP, posibleng mapahusay ang mga tugon ng immune laban sa mga impeksiyon. Ang pag-unawa sa neuro-immune axis ay nagbubukas ng isang buong bagong larangan ng mga posibilidad para sa paggamot sa iba't ibang sakit at impeksyon.

