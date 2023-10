Maaaring Makipag-ugnayan ang Mahiwagang Madilim na Bagay sa Normal na Bagay sa Pamamagitan ng Mga Madilim na Photon, Iminumungkahi ng Bagong Pagsusuri

By

Ang isang kamakailang pagsusuri na isinagawa ng isang internasyonal na pangkat ng mga physicist ay nag-aalok ng isang potensyal na paliwanag para sa ilang partikular na data mula sa mga eksperimento sa pagpapakalat ng mataas na enerhiya. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang mga madilim na photon, mga hypothetical na particle na nauugnay sa madilim na bagay, ay maaaring maging responsable para sa mga obserbasyon na ito. Ang dark matter, na bumubuo sa humigit-kumulang 85% ng masa ng uniberso, ay nakuha ang pangalan nito dahil hindi ito nakikipag-ugnayan sa electromagnetic radiation.

Ang mga dark photon ay bahagi ng dark sector, isang hypothetical na bahagi ng uniberso kung saan naninirahan ang dark matter. Ang mga particle na ito ay potensyal na maaaring magkabit ng mahina sa ordinaryong bagay sa pamamagitan ng paghahalo ng gauge boson, na kilala bilang dark photon. Ang coupling na ito ay maaaring magbigay ng mga insight sa likas na katangian ng dark matter at ang mga pakikipag-ugnayan nito sa iba pang bahagi ng uniberso.

Ang pagsusuri ay pinangunahan ni Nicholas Hunt-Smith at ng kanyang mga kasamahan sa Unibersidad ng Adelaide, Australia, at inilathala sa Journal of High Energy Physics. Sa kanilang pag-aaral, ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng isang pandaigdigang pagsusuri ng quantum chromodynamics ng data ng high-energy scattering sa loob ng balangkas ng Jefferson Lab Angular Momentum.

Ang mga resulta ay nagpapahiwatig na ang isang modelo na nagsasama ng isang madilim na photon ay mas gusto kaysa sa nakikipagkumpitensya na Standard Model hypothesis. Ang kahalagahan ng kagustuhang ito ay sinusukat sa 6.5 standard deviations. Nakatuon ang pagsusuri sa malalim na inelastic scattering na mga eksperimento, na kinasasangkutan ng high-energy probe na nakikipag-ugnayan sa isang proton, na nagreresulta sa pagpapasiya ng distribusyon ng momentum ng mga quark sa loob ng proton.

Habang ang pag-aaral ay itinuring na "provocative" ng theoretical physicist na si Tim Hobbs mula sa Argonne National Laboratory, itinatampok niya ang pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik at mas mahusay na dami ng kawalan ng katiyakan. Ang iba pang mga eksperimento, tulad ng mga eksperimento sa electron-positron, ay maaari ding magbigay ng mahahalagang insight sa pagkakaroon ng dark photon.

Ang pagsusuri na ito ay nagbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa pag-aaral ng madilim na bagay at pagbibigay liwanag sa mahiwagang kalikasan nito. Sa pamamagitan ng karagdagang pagsisiyasat sa mga katangian at pakikipag-ugnayan ng dark photon, umaasa ang mga siyentipiko na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa papel ng dark matter sa uniberso.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan na artikulo: Phys.org “Messenger from the dark side: Dark matter ay maaaring makipag-ugnayan sa normal na matter sa pamamagitan ng hypothetical particle na kilala bilang dark photon.”

– Artikulo sa journal: Journal ng High Energy Physics “Madidilim na photon sa malalim na hindi elastikong pagkakalat: +6.5σ deviation mula sa Standard Model.”