Introducing Sniffles: Isang Rebolusyonaryong Solusyon para sa Upper Respiratory Ailments

Ayon sa pananaliksik na isinagawa ng Intrivo™, isang digital health company at parent company ng On/Go, mayroong mahigit isang bilyong naiulat na mga kaso ng sipon bawat taon sa US. sipon at trangkaso na nagbibigay ng mabigat na pasanin sa mga pamilya, doktor, employer, at gobyerno. Upang matugunan ang alalahaning ito, ang On/Go™, isang nangungunang platform ng teknolohiyang pangkalusugan, ay naglunsad ng Sniffles™, isang makabagong direct-to-consumer (D10C) home care medication kit na idinisenyo upang maibsan ang mga sintomas na nauugnay sa sipon, trangkaso, at iba pang mga kondisyon sa itaas na paghinga. . Hindi lamang nag-aalok ang Sniffles ng abot-kayang lunas, ngunit naglalayon din itong mabawasan ang pagkalat ng sakit at mga virus.

Ang Sniffles ay isang e-commerce at telehealth na opsyon na nagbibigay sa mga user ng komprehensibong solusyon para makatulog nang mas maayos, mabawasan ang lagnat, mapawi ang pagsisikip, paginhawahin ang makati na lalamunan, pagalingin ang mga tuyong labi at pumutok na labi, magpahinga, at palakasin ang immune system. Gamit ang groundbreaking home care medication kit na ito, pinalawak ng On/Go ang pangako nito sa pagpapagaan ng mga sakit sa itaas na respiratory tract, na nagbibigay ng naa-access na lunas para sa mahigit isang bilyong sipon na iniulat sa US bawat taon.

Ang Sniffles kit ay binubuo ng maingat na napiling packaging at mga materyales, na nakalagay sa loob ng isang maginhawang zippered case. Kabilang dito ang mga paperboard na karton para sa pagsusuri sa COVID, multi-symptom box, at lozenges, foil pouch para sa mga tea sachet, HDPE tube para sa immunity tab, LDPE tissue bag, at polypropylene container para sa nasal inhaler at lip balm. Para matiyak ang pinakamataas na pamantayan ng kalidad, nakikipagtulungan ang On/Go sa mga pinagkakatiwalaang partner sa paggawa ng mga bahaging ito.

Para mapahusay ang karanasan ng user, nagsagawa ang On/Go ng malawak na pananaliksik at pagsubok sa disenyo ng packaging na pinagsasama ang inspirasyon mula sa mga first-aid kit sa branding ng COVID-19 test packaging ng Intrivo. Ang resulta ay isang kaakit-akit sa paningin at magagamit muli na pakete na sumasalamin sa optimismo, pag-asa, at kagalakan ng brand. Bukod pa rito, ang On/Go ay custom-designed ng isang font na nagsasama ng isang natatanging hugis-ilong na "L" sa pangalan ng tatak, na nagpapatibay sa layunin ng kit na magbigay ng lunas para sa mga sakit sa itaas na paghinga.

Ang sniffles ay idinisenyo na may pag-iisip ng pagsunod ng pasyente at kadalian ng paggamit. Ang kit ay may kasamang matalinong deep-link na QR code na nagdidirekta sa mga user sa isang nakatuong app, na nag-aalok ng may diskwentong karanasan sa telehealth upang hikayatin ang patuloy na pakikipag-ugnayan. Sa Sniffles, ang mga pasyente ay nakakakuha ng access sa 24/7 na dalubhasang pangangalagang medikal sa pamamagitan ng pinagsama-samang mga serbisyo sa telehealth, na maginhawang naka-link sa CVS MinuteClinic para sa personal na suporta. Sa pamamagitan ng pagpapasimple sa proseso ng pagsusuri at gamot at pagbibigay ng madaling access sa propesyonal na gabay, binibigyang kapangyarihan ng Sniffles ang mga indibidwal na kontrolin ang kanilang kalusugan mula sa ginhawa ng kanilang sariling mga tahanan.

Upang matiyak ang malawakang kakayahang magamit, mabibili ang Sniffles sa pamamagitan ng iba't ibang retailer ng mabilis na paghahatid gaya ng DoorDash, Amazon, at Walmart.com. Bilang kahalili, maaari itong makuha ng mga customer nang direkta sa pamamagitan ng On/Go app o website ng Sniffles. Ang Sniffles ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa paglaban sa mga sakit sa upper respiratory tract, nag-aalok ng mabilis, mahusay, at cost-effective na lunas sa mga indibidwal na naghahanap ng komprehensibong solusyon sa kanilang mga sintomas.

FAQ

1. Paano nakakatulong ang Sniffles na maibsan ang mga sintomas ng upper respiratory conditions?

Ang Sniffles ay isang home care medication kit na nagbibigay ng hanay ng mahahalagang gamot, top-of-the-line na device, at 24/7 telehealth access. Nag-aalok ito ng lunas mula sa mga sintomas tulad ng kasikipan, lagnat, namamagang lalamunan, tuyong labi, at higit pa.

2. Maaari ba akong makatanggap ng diagnosis sa pamamagitan ng Sniffles?

Oo, nag-aalok ang Sniffles ng komprehensibong solusyon sa pamamagitan ng pagpayag sa mga user na kumpletuhin ang isang diagnosis sa loob ng On/Go app. Ang pagtatasa na ito ay susuriin ng On/Go medical team, na maaaring magreseta ng antiviral na gamot kung kinakailangan.

3. Saan ako makakabili ng Sniffles?

Available ang Sniffles sa pamamagitan ng mga retailer ng mabilis na paghahatid tulad ng DoorDash, Amazon, at Walmart.com. Maaari din itong mabili nang direkta sa pamamagitan ng On/Go app o website ng Sniffles.

4. Paano gumagana ang telehealth access sa Sniffles?

Nagbibigay ang Sniffles ng madaling pag-access sa 24/7 na mga serbisyo sa telehealth para sa ekspertong pangangalagang medikal. Ang mga serbisyong ito ay isinama sa CVS MinuteClinic, na nagpapahintulot sa mga user na kumonsulta sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan nang virtual o nang personal para sa karagdagang suporta.