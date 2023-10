Paggawa ng mga Hakbang Tungo sa Self-Sustaining Space Missions: Pagpapalaki ng Pagkain sa Kalawakan

Patuloy na nagtatrabaho ang NASA sa pagbuo ng mga misyon sa buwan at Mars, ngunit isang hamon na kinakaharap nila ay kung paano suportahan ang mga tripulante ng pagkain sa kanilang mahabang pananatili sa kalawakan. Sa kasalukuyan, ang mga astronaut sa International Space Station ay umaasa sa prepackaged na pagkain na nangangailangan ng regular na resupply at maaaring hindi magbigay ng pinakamainam na nutrisyon. Upang matugunan ang isyung ito, sinisiyasat ng mga mananaliksik ang posibilidad ng paglaki ng pagkain sa panahon ng mga misyon.

Ang unang hakbang sa pananaliksik na ito ay tukuyin ang mga tamang halaman na susuriin. Noong 2015, pinasimulan ng NASA ang isang proyekto na tinatawag na "Growing Beyond Earth" sa pakikipagtulungan sa Fairchild Botanical Garden sa Miami. Ang programang ito ay nagsasangkot ng daan-daang mga klase sa agham sa gitna at mataas na paaralan sa buong Estados Unidos na nagtatanim ng iba't ibang mga buto sa isang tirahan na kahawig ng mga kondisyon ng istasyon ng espasyo. Ang mga buto na umuunlad sa mga silid-aralan na ito ay ililipat sa isang silid sa Kennedy Space Center ng NASA para sa karagdagang pagsubok. Kung patuloy silang lumalaki nang maayos sa microgravity environment na ito, ipinapadala sila sa istasyon ng espasyo para sa karagdagang pagsusuri.

Bilang karagdagan sa pagpili ng halaman, sinusuri ng NASA ang mga pasilidad na maaaring mag-host ng mga hardin ng microgravity. Ang isa sa mga pasilidad ay ang Vegetable Production System, na kilala rin bilang Veggie. Ito ay isang simple at mababang kapangyarihan na silid na may kakayahang humawak ng hanggang anim na halaman. Ang mga buto ay lumaki sa maliliit na tela na "mga unan" na karaniwang ginagawa ng mga tripulante at dinidiligan ng kamay, katulad ng pag-aalaga sa isang hardin sa Earth. Ang mga hardin na ito sa kalawakan ay tumutulong sa mga mananaliksik na maunawaan kung paano lumalaki at umaangkop ang mga halaman sa mga kondisyon ng microgravity, at kung anong mga hakbang ang kailangang gawin upang matiyak ang kanilang kalusugan at pagiging produktibo.

Sa pamamagitan ng pagbuo ng teknolohiya at mga diskarte sa pagpapalago ng pagkain sa kalawakan, nilalayon ng NASA na bawasan ang pag-asa sa mga regular na resupply mission at bigyan ang mga astronaut ng sariwa, masustansyang pagkain sa mahabang panahon. Ang pananaliksik na ito ay hindi lamang nakikinabang sa mga misyon sa hinaharap sa buwan at Mars ngunit mayroon ding mga implikasyon para sa napapanatiling agrikultura dito sa Earth.

Pinagmulan: PHYS