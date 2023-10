Nag-aalok ang Taunang Kaganapan ng Libreng Telescope Viewing of the Moon sa Pambihirang Detalye

Ang University of Colorado Boulder's Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP) ay nagho-host ng ika-13 taunang International Observe the Moon Night, na nag-aalok sa mga miyembro ng publiko ng pagkakataong tingnan ang buwan sa pambihirang detalye gamit ang mga de-kalidad na teleskopyo. Ang kaganapan ay bahagi ng isang pandaigdigang programa ng NASA na naghihikayat sa mga tao na i-pause at pagmasdan ang buwan.

Ang kaganapan, na libre at bukas sa publiko, ay magaganap sa Sabado mula 6 hanggang 9 ng gabi sa Pearl Street Mall courthouse lawn. Maramihang mga high-end na teleskopyo, na gawa ng kamay ng isang dating propesor, ay ise-set up at pamamahalaan ng mga mag-aaral ng doktor na tutulong sa publiko sa pagtingin sa ibabaw ng buwan.

Ang mga propesor ng CU Boulder ay naroroon din upang sagutin ang mga tanong at magbigay ng pananaw sa mga misyon at ang pisika at agham sa likod ng buwan. Naniniwala ang tagapagpananaliksik ng LASP na si John Fontanese na ang buwan ay isang kapana-panabik na paksa at ang lahat ay dapat na nasasabik tungkol dito, dahil ang sangkatauhan ay nagpaplanong bumalik sa ibabaw ng buwan sa malapit na hinaharap.

Ang pagpili ng Sabado para sa International Observe the Moon Night ay sinadya, dahil ang anggulo ng liwanag ay nagbibigay ng pinahusay na contrast ng lunar surface at nagha-highlight sa kagandahan ng mga crater ng buwan. Ang mga high-end na teleskopyo, habang lumilitaw na rustic kasama ang kanilang mga handmade na bahagi ng plywood at pie dish, ay gumagawa ng mga natatanging larawan ng buwan. Ayon sa mag-aaral ng doktor na si Alex Doner, ipinapakita ng mga teleskopyo na ito na ang sinuman ay maaaring gumawa ng sarili nilang teleskopyo at kumuha ng mga detalyadong larawan nang hindi gumagastos ng malaking halaga.

Ang mga teleskopyo na gagamitin sa kaganapan ay nasa istilong Newtonian, na isang karaniwang disenyo na nagsasama ng isang malaking lens na nakatutok sa liwanag sa isang salamin sa likod. Ang liwanag na ito ay tumalbog pataas sa isa pang salamin at lumabas sa pamamagitan ng eyepiece. Ang mga dadalo sa kaganapan ay kadalasang namamangha sa antas ng detalye na maaari nilang obserbahan sa ibabaw ng buwan.

Ang kaganapan ng International Observe the Moon Night ay hindi lamang masaya at nagbibigay inspirasyon para sa mga miyembro ng publiko, ngunit nagsisilbi rin itong isang pagkakataon upang magbigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga indibidwal na interesado sa mga larangan ng STEM. Ang kaganapan ay umaakit ng maraming maliliit na bata na binibigyan ng mga step stools upang matiyak na nakikita nila ang mga teleskopyo. Ang impresyon na makita ang ibabaw ng buwan sa ganoong detalye sa unang pagkakataon ay kadalasang nakakapukaw ng interes sa agham at teknolohiya.

Ibinahagi ni Fontanese na maraming mga instrumento ng CU Boulder ang ipapadala sa ibabaw ng buwan sa paparating na mga misyon ng NASA upang siyasatin ang iba't ibang aspeto ng kapaligiran ng buwan. Ang mga misyon na ito ay magbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa ibabaw ng buwan, elemental na komposisyon, pagbuo at ebolusyon, pati na rin ang pagkakaroon ng lunar resources. Ang mga natuklasan ay makakatulong sa paghahanda para sa hinaharap na misyon ng tao sa buwan.

Pinagmumulan: LASP, CU Boulder