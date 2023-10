Ang Bagong Pananaliksik ay Nagbabadya sa Mga Protein ng Immune System

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng Bridge Institute sa USC Michelson Center para sa Convergent Bioscience, sa pakikipagtulungan sa mga internasyonal na koponan mula sa India, Australia, at Switzerland, ay nagbigay ng mga pananaw sa masalimuot na sayaw ng mga depensa ng ating katawan laban sa mga mapaminsalang mananakop. Nakatuon ang pananaliksik sa ilang partikular na protina ng immune system na gumaganap ng mahahalagang papel sa ating immune response, partikular sa mga sakit gaya ng COVID-19, rheumatoid arthritis, neurodegenerative disease, at cancer.

Sa gitna ng ating immune response ay ang complement cascade, isang serye ng mga kaganapan na na-trigger kapag may nakitang mga potensyal na banta. Ang prosesong ito ay bumubuo ng mga messenger ng protina na kilala bilang C3a at C5a, na nagpapagana ng mga partikular na receptor sa mga cell, na nagpapasimula ng isang kaskad ng mga panloob na signal. Gayunpaman, ang mga tiyak na mekanismo ng mga receptor na ito, lalo na ang C5aR1, ay matagal nang nanatiling misteryo.

Gamit ang advanced na pamamaraan ng cryo-electron microscopy (cryo-EM), nakuha ng mga mananaliksik ang mga detalyadong larawan ng mga receptor na ito sa pagkilos. Ang mga larawang ito ay nagsiwalat ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga receptor at molecule, pati na rin ang mga pagbabago sa hugis at ang pagpapadala ng mga signal sa loob ng cell sa pag-activate.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nagbibigay ng makabuluhan at komprehensibong mga pananaw sa isang mahalagang receptor na pamilya sa loob ng immune system, ayon kay Cornelius Gati, ang nangungunang may-akda at assistant professor ng pag-aaral sa USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. Ang pananaliksik ay nagbubukas ng mga potensyal na paraan para sa pagbuo ng mga gamot na nagta-target sa mga receptor na ito sa paggamot ng iba't ibang sakit.

Ang pananaliksik na ito, na inilathala sa journal Cell, ay nag-aambag sa ating pag-unawa sa mga kumplikado ng ating immune system at naglalagay ng pundasyon para sa mga pag-aaral sa hinaharap na naglalayong gamitin ang kapangyarihan ng mga likas na panlaban ng ating katawan.

Pinagmumulan:

– Orihinal na artikulo: “Nag-aalok ang bagong pananaliksik mula sa Bridge Institute ng mga insight sa mga protina ng immune system” (USC News)

