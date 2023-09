Ang mga Ninuno ng Crocodilian ay Unti-unting Tumanda

By

Ang isang bagong pag-aaral na inilathala sa Current Biology ay nagpapakita na ang mga sinaunang ninuno ng buwaya, na kilala bilang mga crocodylomorph, ay lumago nang mas mabagal kumpara sa iba pang malalaking reptilya tulad ng mga dinosaur. Sinuri ng mga mananaliksik ang panloob na istraktura ng mga fossil bone mula sa 200 milyong taong gulang na crocodylomorph na natagpuan sa South Africa at natuklasan na ang kanilang rate ng paglago ay katulad ng kanilang mga modernong inapo. Hinahamon nito ang umiiral na paniniwala na ang mabagal na paglaki na nakikita sa mga buhay na buwaya ay resulta ng kanilang laging nakaupo, semiaquatic na pamumuhay.

Sinuri din ng pag-aaral ang mga fossil ng isang bagong natuklasang higanteng ninuno ng crocodilian na nabuhay 210 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga fossil na ito ay natagpuan sa nayon ng Qhemegha, South Africa. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katangian ng mga sinaunang buto na ito, tulad ng taunang paglaki at tissue ng buto, natukoy ng mga mananaliksik na ang mga bagong species ay lumago nang mas mabagal kaysa sa iba pang malalaking reptilya sa panahon nito. Nalaman din nila na ang mabagal na diskarte sa paglago na ito ay nagpatuloy sa buong ebolusyon ng mga crocodylomorph, na may mas kamakailang mga species na nagpapabagal sa paglaki.

Nang kawili-wili, iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang mabagal na diskarte sa paglago ay may mahalagang papel sa kaligtasan ng mga crocodylomorph sa panahon ng isang kaganapan ng mass extinction sa pagtatapos ng Triassic Period. Habang ang mga dinosaur ay inaakalang nakaligtas sa pagkalipol sa pamamagitan ng mabilis na paglaki, ang mas mabagal na lumalagong mga crocodylomorph ay nakaligtas at umunlad pagkatapos ng kaganapan. Ang matinding pagkakaibang ito sa mga diskarte sa paglago ay humantong sa pagkakaiba-iba ng mga crocodilian at ibon, ang kanilang pinakamalapit na buhay na kamag-anak.

Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng mga insight sa ebolusyonaryong kasaysayan ng mga crocodilian at nagbibigay-liwanag sa mga salik na humubog sa kanilang mga rate ng paglaki. Ang karagdagang pananaliksik sa larangang ito ay makakatulong sa aming pag-unawa sa kung paano umaangkop at nagbabago ang iba't ibang mga species sa paglipas ng panahon.

Source:

– “Mga pinagmulan ng mabagal na paglaki sa crocodilian stem lineage” na inilathala sa Current Biology.

– Unibersidad ng Wits

(sipi ng artikulo: “Mabagal na tumanda ang mga ninuno ng Crocodilians,” na nakuha mula sa https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)