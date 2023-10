Natuklasan ng Dawn Mission ng NASA ang Complex Organics sa Ceres

By

Ang Dawn mission ng NASA ay nakagawa ng isang kapana-panabik na pagtuklas sa Ceres, ang pinakamalaking bagay sa asteroid belt. Ang mga kumplikadong organikong molekula ay natagpuan sa dwarf na planetang ito, na nagtataas ng mga tanong tungkol sa kanilang pinagmulan at kung ano ang ibig sabihin nito para sa potensyal na matitirahan ng Ceres.

Ang pinagmulan ng mga kumplikadong organikong ito ay paksa pa rin ng debate. Naniniwala ang ilan na maaaring inihatid sila sa Ceres sa pamamagitan ng isang kometa o iba pang mayaman sa organikong impactor, habang ang iba ay nagmumungkahi na maaaring nabuo ang mga ito sa dwarf planeta mismo sa pagkakaroon ng briny water. Anuman ang kanilang pinanggalingan, ang mga molekulang ito ay naapektuhan ng maraming epekto na nakapilat sa ibabaw ng Ceres.

Ang bagong pananaliksik na ipinakita sa pulong ng GSA Connects 2023 ng Geological Society of America ay nagbigay-liwanag sa kung paano naapektuhan ng mga epektong ito ang mga organiko ng Ceres at kung ano ang ibig sabihin nito para sa pagtukoy ng kanilang pinagmulan at pagtatasa sa pagiging matitirahan ng dwarf planeta.

Ang pananaliksik, na pinangunahan ng planetary scientist na si Terik Daly mula sa Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, ay nagpapakita na ang mga organiko ay mas laganap kaysa sa naunang naisip at tila nababanat sa mga epekto sa mga kondisyong tulad ng Ceres. Iminumungkahi nito na ang pagkakaroon ng mga organiko sa Ceres ay maaaring mas karaniwan at nakaligtas sa marahas na kasaysayan ng dwarf planeta.

Upang mas maunawaan ang mga epekto ng mga epekto sa mga organiko ng Ceres, ang pangkat ng pananaliksik ay nagsagawa ng isang serye ng mga eksperimento sa NASA Ames Vertical Gun Range. Ginagaya ng mga eksperimentong ito ang mga kundisyon ng epekto na karaniwan sa Ceres, na nagbibigay-daan para sa mga direktang paghahambing sa data na nakolekta ng Dawn spacecraft.

Bilang karagdagan, gumamit ang koponan ng bagong diskarte sa pagsusuri ng data na pinagsama ang data mula sa Dawn camera at imaging spectrometer. Nagbigay-daan ito sa kanila na pag-aralan ang mga organiko nang mas detalyado at makakuha ng mga insight sa kanilang pinagmulan.

Sa pangkalahatan, ang pananaliksik na ito ay nag-aambag sa aming pag-unawa sa pagkakaroon ng mga kumplikadong organiko sa Ceres at ang kanilang katatagan sa harap ng mga epekto. Ang karagdagang paggalugad ng dwarf planeta na ito ay pinlano para sa hinaharap, na may pag-asang matuklasan ang higit pang mga pahiwatig tungkol sa pagiging matitirahan nito at ang potensyal para sa buhay sa kabila ng Earth.

Pinagmumulan:

– NASA (National Aeronautics and Space Administration): https://www.nasa.gov/