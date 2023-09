The Rise of “Najmonauts”: Arab Explorers Making their Mark in Space

Ang mundo ng Arab ay nagkakaroon ng pagkilala sa pandaigdigang karera sa kalawakan, kasama ang mga astronaut tulad ni Sultan Al Neyadi ng UAE at Rayyanah Barnawi ng Saudi Arabia na gumagawa ng kasaysayan. Dahil sa inspirasyon ng mga kosmonaut ng Russia at mga taikonaut ng China, mayroong lumalagong momentum upang matukoy ang mga Arab space explorer na ito bilang "mga najmonaut."

Ang terminong "najmonaut" ay likha ng dalubhasa sa kalawakan na si Lisa La Bonte at Emirati scientist na si Dr. Mejd Alsari. Pinagsasama nito ang salitang Arabic na "najm" na nangangahulugang bituin at ang salitang Griyego na "naut" na nangangahulugang mandaragat. Noong 2020, inilunsad ng La Bonte at Alsari ang isang website na nakatuon sa pagtataguyod ng mga Arab space mission at pagbibigay ng partikular na pagkakakilanlan sa mga explorer ng kalawakan mula sa rehiyon.

Habang ang terminong "najmonaut" ay hindi opisyal na pinagtibay ng anumang organisasyon sa espasyo, nakakakuha ito ng traksyon sa media. Ginamit ng The Guardian, isang pahayagan sa UK, ang termino sa isang pakikipanayam kay Dr. Al Neyadi, na nagpapahiwatig ng lumalaking pagkilala nito.

Ang mga astronaut ay karaniwang tinutukoy bilang mga lumilipad sa kalawakan. Ang terminong "astro" ay nangangahulugang bituin, at pinaniniwalaan na ito ay naging inspirasyon ng terminong "aeronaut" na ginamit para sa mga balloonist noong ika-18 siglo. Ang Emirati at Saudi space explorer ay tinutukoy bilang mga astronaut ng kani-kanilang ahensya ng kalawakan. Katulad nito, ginagamit din ng US, Canada, Europe, at Japan ang terminong "astronaut" para sa kanilang mga manlalakbay sa kalawakan.

Tinutukoy ng Russia ang mga astronaut nito bilang mga kosmonaut, habang tinatawag naman sila ng China na mga taikonaut. Ang prefix na "taikong" sa Chinese ay nangangahulugang espasyo. Ang India ay umuusbong din bilang isang malakas na manlalaro sa paggalugad sa kalawakan, na may mga planong ipadala ang mga unang astronaut nito, na posibleng kilala bilang vyomanauts, sa mga darating na taon.

Ang mga tagumpay ng mga Arab explorer tulad nina Al Neyadi at Barnawi ay nagtatampok sa pagtaas ng katanyagan ng Arab world sa larangan ng space exploration. Habang mas maraming Arabong bansa ang nagpaplanong ipadala ang kanilang mga mamamayan sa kalawakan, ang terminong "najmonauts" ay maaaring maging mas malawak na tinatanggap, na kinikilala ang kultura at teknolohikal na kontribusyon ng mga Arab adventurer sa kalawakan.

Kahulugan:

– “Najmonaut”: Coined term para kilalanin ang Arab space explorer. Pinagsasama ang salitang Arabic na "najm" (bituin) at ang salitang Griyego na "naut" (marino).

– “Astronaut”: Terminong karaniwang ginagamit para ilarawan ang mga naglalakbay sa kalawakan. Nagmula sa prefix na "astro" na nangangahulugang bituin.

– “Cosmonaut”: Terminong ginamit sa Russia para tumukoy sa mga astronaut.

– “Taikonaut”: Terminong ginamit sa China para tumukoy sa mga astronaut. Nagmula sa unlaping “taikong” na nangangahulugang espasyo.

– “Vyomanaut”: Terminong iniulat na ginamit sa India para tumukoy sa mga astronaut, bagama't hindi malinaw ang paggamit nito sa publiko.

Pinagmumulan:

– The Guardian (panayam kay Dr. Al Neyadi)

– Karagdagang pananaliksik at impormasyon